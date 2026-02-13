Mientras que un canal colombiano vivió momentos de terror, otros protagonistas de la televisión nacional enfrentan una situación poco convencional con el debut de una figura en la pantalla chica.

Cristina Hurtado, que tuvo algunas diferencias con Carla Giraldo, no se contuvo para referirse a su nuevo paso a Caracol Televisión, luego de salir de Canal RCN en medio de la mencionada controversia.

“No puedo estar en un mejor lugar que acá”, afirmó en primera instancia en conversación con el periodista Carlos Ochoa sobre su llegada a esa empresa, después del paso que tuvo dos años atrás como presentadora en ‘La casa de los famosos’.

De hecho, al referirse al Vicepresidente de Entretenimiento en Caracol Televisión, Juan Esteban Sampedro, exaltó no solo la confianza que ha recibido de su parte sino del grupo en general.

“No solamente de él, sino de todo el equipo de trabajo. Todos me han hablado precioso. Estoy aquí con absoluto compromiso, con toda la disciplina, la rigurosidad que merece un formato como estos y un canal como este. Me siento muy agradecida con la vida, con Dios, con Caracol, con todo”, afirmó.

Ochoa le recordó cómo ha sido todo su paso en el mundo de la televisión, en donde su más reciente presencia frente a cámaras fue en ‘La casa de los famosos’, que ahora es rival del formato en el que es presentadora.

“Creo fielmente en la voluntad de Dios y él quiso que fuera así, que este fuera mi camino. Lo asumí con todo, con la responsabilidad. El oficio de comunicar, de conectar, de tener esa responsabilidad con el televidente que está esperando entretenimiento pero de calidad y, para eso, tienes que tener el compromiso. Yo soy muy exigente conmigo misma, la verdad”, reconoció.

Cabe recordar que ‘A otro nivel’ comienza el próximo miércoles 18 de febrero en la franja horaria de 8 a 9:30 de la noche, que hasta ahora tuvo al ‘Desafío’ como líder indiscutible en audiencia, no solo ante ‘Masterchef’ sino contra ‘La casa de los famosos’.

Kike Santander, Pipe Peláez y el peruano Gian Marco son los artistas expertos que seguirán a los participantes para abrirles la posibilidad de que se conviertan en figuras reconocidas, como ha pasado con algunas figuras de talla evidente en la actualidad.

¿Qué artistas famosos han pasado por ‘A otro nivel’?

Uno de los casos más emblemáticos en ‘A otro nivel’ es el de Jessi Uribe, quien antes de convertirse en el máximo referente de la música popular actual, demostró su impresionante rango vocal como participante en la primera temporada del ‘reality’. Su paso por el ‘show’ fue el detonante que proyectó su carrera hacia el estrellato masivo que disfruta en este 2026.

El exitoso concurso de Caracol Televisión ha servido como vitrina para voces extraordinarias y como escenario para figuras consagradas de la música latina. A lo largo de sus temporadas, el programa ha contado con la participación de artistas que han dejado una huella imborrable en la industria.

Otros talentos como el tenor lírico Jair Santrich y el versátil cantante de salsa y tropical Mr. Steve también brillaron en la competencia, consolidando sus propuestas artísticas tras ser evaluados por expertos.

En la mesa de jurados, el programa ha reunido a estrellas de talla internacional que han aportado su criterio técnico y sensibilidad artística. La cantante de pop y género urbano Greeicy Rendón aportó frescura y visión comercial durante su etapa como juez, mientras que Paola Jara representó con altura el sentimiento de la música regional.

Figuras internacionales como el argentino Diego Torres, el mexicano Noel Schajris y Kike Santander también han pasado por el diamante, elevando el prestigio del formato con sus trayectorias multipremiadas.

