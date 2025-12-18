Con humor, ironía y una dosis evidente de sarcasmo, Carla Giraldo volvió a sacudir las redes sociales tras compartir una publicación que muchos interpretaron como un guiño directo a la antigua tensión que vivió con Cristina Hurtado durante su etapa como compañeras de trabajo.

(Vea también: Carla Giraldo lanzó indirectazo antes de ‘La casa de los famosos’: “Tú sí hiciste la tarea”)

La presentadora replicó un video acompañado de una frase que no pasó desapercibida:

El contexto hizo que la publicación se viralizara rápidamente. Giraldo comentó emojis de burlas. Para muchos seguidores la indirecta fue clara y reavivó una polémica que parecía superada.

El programa, que confirmó recientemente a su regreso para una tercera temporada con estreno el 12 de enero a las 8:00 p. m., sigue siendo un foco constante de conversación en redes sociales.

Durante la primera temporada, Carla Giraldo y Cristina Hurtado compartieron el rol de presentadoras. Al inicio, la dupla fue bien recibida por el público, pero con el avance de los capítulos comenzaron a hacerse evidentes ciertas diferencias.

Las miradas, comentarios y actitudes alimentaron rumores de una relación tensa que pronto se trasladó a las redes sociales, donde las indirectas y especulaciones se convirtieron en tema recurrente.

Tras el final de esa temporada, ambas decidieron contar su versión de los hechos en distintas entrevistas, dejando claro que la relación profesional no fue la mejor.

Posteriormente, Cristina Hurtado optó por no continuar en el proyecto, decisión que, según trascendió, estuvo relacionada con desacuerdos económicos. Pero, en 2025, ella anunció que llegaba a la competencia en Caracol Televisión con ‘A otro nivel’.

Su lugar fue ocupado por Marcelo Cezán, reconocido presentador y amigo cercano de Carla Giraldo, quien se sumó a la segunda temporada y repitió en la siguiente, consolidando una dupla más estable frente a las cámaras.

Ahora, con el anuncio de nuevos participantes y el regreso del ‘reality’, Carla volvió a estar en el centro de atención. Fue en medio de este ambiente que resurgió el recuerdo de su antigua compañera, luego de que un usuario compartiera un video donde ambas aparentan un clima laboral cordial. Giraldo no dudó en repostear el contenido, tomándose la situación con humor y dejando ver que, hoy por hoy, el episodio forma parte del pasado.

Lista de famosos que estarán en ‘La casa de los famosos’

Nicolás Arrieta. Alexa Torres. Esteban Bernal. Luisa Cortina. Eidevin López. Lorena Altamirano. Maiker Smith. Yuli Ruiz. Johanna Fadul. Manuela Gómez. Franck Stiward (‘Campanita’). Marilyn Patiño. Tebi Bernal. ‘Juanse’ Laverde.

