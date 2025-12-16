La participación de Flor Cassi en ‘La vuelta al mundo en 80 risas‘ no solo dejó anécdotas divertidas por los viajes y los retos del formato, sino que también despertó la curiosidad de los televidentes por su vida personal.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el humorista Jhovanoty reveló, entre risas, que durante las grabaciones se sintió “vigilado” por el esposo de la presentadora argentina, situación que luego fue comentada en el programa ‘Día a día’.

(Vea también: Cómo inscribirse en ‘La danza de los millones’, el nuevo ‘reality ‘de Caracol TV, hay dinero en juego)

Jhovanoty y otros comediantes invitados, como Boyacomán, recordaron varias de las experiencias que vivieron mientras recorrían distintos destinos con el equipo del programa.

Lee También

En medio de la charla, el humorista confesó que, fiel al espíritu del formato, su intención era “coquetear” con Flor Cassi, ya que ese juego hace parte del sello del programa y de su personaje. Sin embargo, admitió que en algunos momentos llegó a sentirse intimidado, pues sabía que la presentadora estaba casada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

El propio Jhovanoty contó que el esposo de Flor Cassi estuvo presente en varias ocasiones, lo que le causó una sensación particular. Incluso, señaló en tono jocoso que tanto él como la pareja de la argentina tienen un gran parecido físico, algo que, según dijo entre carcajadas, le dio “un poquito de esperanza”.

Sus comentarios, claramente en clave de humor, fueron tomados con naturalidad por sus compañeros y se convirtieron en una de las anécdotas más comentadas de la entrevista.

¿Quién es la pareja de Flor Cassi, de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

Ante la curiosidad del público, muchos se preguntaron quién es el esposo de Flor Cassi, una de las figuras más queridas del programa de Caracol Televisión. Se trata de Erick Verdayes, un hombre que, a diferencia de su pareja, mantiene un perfil bajo y procura alejar su vida personal del foco mediático.

Sus redes sociales son privadas y no suele dar entrevistas, aunque ha aparecido en algunas publicaciones de la presentadora, quien no duda en expresar el cariño y la admiración que siente por él.

Florencia Cassi ha hablado abiertamente de su relación en entrevistas previas. En diálogo con Pulzo, la argentina explicó que su vínculo con Erick va más allá de lo sentimental, ya que también trabajan juntos.

“Estoy re casada, él es mi socio y mi representante. Somos socios de una productora llamada The level Agency y hacemos muchos proyectos juntos”, afirmó la presentadora, destacando la complicidad que existe entre ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kamote producción audiovisual (@kamotevisual)

Además, Cassi aseguró que su esposo la acompaña constantemente en su carrera profesional y en el desarrollo de su marca personal. “Con mi marca personal él siempre va conmigo, es mi representante y vamos siempre a todo lado. Me acompaña y es un placer trabajar con la persona que uno ama”, expresó a Pulzo, dejando claro que su relación se basa en el apoyo mutuo y el trabajo en equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de THE LEVEL.AGENCY (@thelevel.agency)

Así, más allá de las bromas y anécdotas surgidas en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, la historia de Flor Cassi y Erick Verdayes refleja una relación sólida, en la que el amor y los proyectos profesionales caminan de la mano, incluso cuando las cámaras y el humor están de por medio.

* Pulzo.com se escribe con Z