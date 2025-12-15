El humorista y trovador paisa Leonardo Cuervo, conocido artísticamente como ‘Leo’ Cuervo, será uno de los protagonistas de la nueva edición de ‘La vuelta al mundo en 80 risas‘, el programa de Caracol Televisión que combina viajes, cultura y humor.

Integrante del elenco de ‘Sábados felices’, ‘Leo’ asumirá este nuevo reto junto a la presentadora Carolina Soto, con quien recorrerá dos destinos fascinantes del continente africano: Sudáfrica y Tanzania. La dupla promete risas, complicidad y una mirada cercana a realidades culturales muy distintas a las habituales.

‘Leo’ Cuervo es ampliamente reconocido en el ámbito del humor improvisado en Colombia. Su talento como trovador lo ha llevado a ganar importantes festivales de trova, donde se ha consagrado con títulos como ‘Rey de la trova picante’ y ‘Rey Nacional de la Trova’, especialmente en eventos emblemáticos como el Festival de la Trova de Medellín.

Su capacidad para crear versos en el acto, cargados de ingenio, humor y picardía, lo ha convertido en una de las figuras más respetadas y queridas de este género, que forma parte del patrimonio cultural antioqueño.

Además de su trayectoria en la trova, el humorista ha explorado otros formatos radiales y televisivos. Hizo parte del programa ‘El Klub’, de ‘La Kalle’, y actualmente continúa su trabajo en ‘Sábados Felices’, donde ha logrado conectar con nuevas generaciones de televidentes gracias a su estilo auténtico y su rapidez mental para improvisar.

Esta experiencia acumulada le permite ahora enfrentar un formato distinto, en el que el humor se mezcla con la aventura, el choque cultural y la convivencia diaria.

En entrevista con Pulzo, ‘Leo’ Cuervo se refirió a su experiencia viajando junto a Carolina Soto, a quien describió con cariño y gratitud. Según el humorista, compartir con la presentadora fue especialmente agradable, pues ella asumió un rol casi maternal durante el viaje.

“Es como una tía: lo cuida a uno, está pendiente de todo”, comentó entre risas, aunque reconoció que el idioma fue uno de los mayores retos, ya que “con el inglés nada que ver”, lo que causó situaciones divertidas durante la travesía que tuvieron.

Carolina Soto y Leonardo Cuervo se estrenan así como nuevos viajeros de ‘La vuelta al mundo en 80 risas‘, viviendo intensas aventuras en Sudáfrica y Tanzania. Para la presentadora, este proyecto representó un desafío emocionante tanto a nivel personal como profesional.

“Recibí este reto con muchísima ilusión y agradecimiento. Es un formato completamente distinto a lo que normalmente hago, y esa novedad es justamente lo que más me motiva. Viajar con Leonardo y vivir de cerca toda la aventura en destinos tan impresionantes fue una experiencia inolvidable”, expresó. Soto destacó además el aprendizaje que le dejó conocer culturas, paisajes y realidades que, según dijo, “te transforman”.

Por su parte, Leonardo Cuervo confesó que su participación en el programa fue la materialización de un anhelo que tenía desde hace años. “Participando como libretista en ediciones pasadas, proyectaba darme el gusto de estar frente a las cámaras en alguna versión. Cuando me llamaron, fue más el susto que el gusto, pero uno aprende a cogerle gusto al susto”, afirmó.

El humorista también destacó el orgullo que sintió al compartir set con figuras que admiró desde niño, consolidando así un nuevo capítulo en su carrera artística.

