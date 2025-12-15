Florencia Cassi o Flor Cassi es una reconocida modelo, humorista y presentadora nacida el 13 de julio de 1985 en Córdoba, Argentina, país donde creció y consolidó gran parte de su trayectoria dentro del mundo del entretenimiento.

A lo largo de los años, ha logrado posicionarse como una figura versátil y cercana al público, combinando el humor, la comunicación y el modelaje en distintos formatos.

Su presencia en redes sociales es reflejo de ese impacto: en su cuenta oficial de Instagram suma más de 900 mil seguidores, con quienes comparte de manera constante contenidos relacionados con su carrera profesional, los proyectos televisivos en los que participa y su compromiso con un estilo de vida activo y saludable, basado en el ejercicio y el bienestar integral.

La artista suele mostrar una faceta auténtica y espontánea, lo que ha fortalecido el vínculo con su comunidad digital. Además de promocionar sus trabajos, publica rutinas de entrenamiento, reflexiones personales y momentos detrás de cámaras, lo que le ha permitido consolidarse como una referente de disciplina y constancia.

Esto le permitió sumarse a este programa de humor, en el que, junto al humorista Jhovanoty, recorrerá distintos lugares de Colombia llevando entretenimiento y cercanía al público.

Esta cercanía también se evidenció en un mensaje que compartió el pasado 14 de diciembre, en el que destacó la experiencia de trabajar junto al humorista colombiano Jhovanoty en ‘La vuelta al mundo en 80 risas‘.

“Me tocó el mejor compañero. Con él me divertí mucho, pero, además, aprendí y pude ver lo profesional y generoso que es. Siempre ayudando y queriendo ver brillar a los demás”, escribió, resaltando la complicidad y el respeto que se generaron durante el proyecto.

En esta oportunidad el humorista será el encargado de guiar a la argentina por diferentes regiones de Colombia, con el objetivo de acercarla a la riqueza cultural del país. El recorrido incluye ciudades y destinos emblemáticos como Bogotá, Cartagena y Santa Marta, así como regiones de gran valor natural y tradicional como Antioquia, Boyacá y el Amazonas.

A lo largo del viaje, la presentadora tendrá la oportunidad de conocer de primera mano las costumbres locales, interactuar con personas de distintas regiones, disfrutar de la gastronomía típica y dejarse sorprender por la diversidad de paisajes que caracterizan al territorio colombiano.

Esta travesía fue descrita por la propia Cassi como una experiencia profundamente enriquecedora e inolvidable, no solo por el aprendizaje cultural, sino también por el impacto emocional que le causó el contacto con la naturaleza y la gente del país.

“Lo que más me impactó de Colombia fue su biodiversidad. Nunca me imaginé conocer lugares tan distintos y bellos, animales que ni sabía que existían, flores, árboles, paisajes y comidas que me dejaron con la boca abierta y con ganas de más”, expresó.

Asimismo, destacó la diversidad étnica y cultural como uno de los aspectos que más la sorprendieron, resaltando las múltiples costumbres y tradiciones que conviven en un mismo territorio. Para la artista, este viaje no solo amplió su visión sobre Colombia, sino que también reforzó su admiración por un país que la recibió con los brazos abiertos y la invitó a descubrir su esencia desde múltiples miradas.

