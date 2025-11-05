El reconocido humorista y locutor Jhovanoty sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de Caracol Televisión y de los dos programas en los que participaba: ‘El Klub’, de La Kalle, y ‘Voz populi‘, de Blu Radio.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un sentido mensaje en el que dejó claro que su decisión fue personal y que se va en los mejores términos con la empresa.

En su publicación, Jhovanoty explicó que hace una pausa en su carrera para concentrarse en nuevos proyectos personales que requieren su total atención.

“Me llevo aprendizajes, amigos, risas y experiencias que me marcaron para siempre. A quienes trabajaron conmigo, gracias, porque me enseñaron a través del ejemplo. Me voy feliz por cómo me hicieron sentir. Nos vemos en los teatros, en las redes y en todos los escenarios donde siga haciendo lo que más amo: hacerlos reír”, agregó.

El comediante acompañó el texto con una copa de vino virtual y la frase: “Los momentos más bonitos de mi vida han tenido que ver con @caracoltv. ¡Salud por eso!”.

Posteriormente, en el mismo video publicado también en su cuenta de Instagram, el humorista aclaró varios rumores que habían circulado sobre su salida. “A mí no me echaron de Caracol, yo renuncié. Sí, me pagaban bien, demasiado bien para lo poco que hacía”, dijo entre risas. “No me fui peleado con los jefes; por el contrario, los admiro muchísimo y me dejaron las puertas abiertas. Yo también traté de hacerlo así, con respeto y gratitud”.

¿Por qué se fue Jhovanoty de Caracol Televisión?

Jhovanoty aseguró que su salida no tiene nada que ver con un conflicto laboral ni con exigencias salariales, como se había especulado.

“Es falso que haya pedido aumento. Yo estaba muy bien pago. Lo que pasa es que estaba viajando mucho y el programa ‘El Klub’ merece la atención de alguien que esté al cien por ciento. Estuve en Canadá dos semanas y ahora me voy para Estados Unidos de gira, y no era justo para el equipo ni para los oyentes que yo no estuviera presente como debía”, explicó.

El humorista también aprovechó para contar detalles de su último día en las instalaciones de Caracol Televisión, donde compartió con colegas y productores que lo acompañaron durante años. “Quiero que quede claro que esto es una pausa. Es muy posible que nos volvamos a ver aquí en unos meses, un año… quién sabe. Me voy feliz, agradecido y con el corazón lleno”.

Además, confirmó su salida de ‘Voz populi’, de Blu Radio, donde trabajó junto a reconocidos periodistas y humoristas del país. “Renuncié también a ‘Voz Populi’, un programa donde compartí con la gente más talentosa de la radio”, expresó con emoción. “Fue una etapa maravillosa que me dejó grandes amigos y experiencias que jamás olvidaré”.

Sobre su futuro, Jhovanoty fue claro: “No me voy para otra emisora, ni para otro programa. No me van a ver en ‘La casa de los famosos’ o ‘Masterchef’. Bueno, tal vez en ‘El Desafío‘, quién sabe”, bromeó. “Simplemente quiero dedicarme a mis proyectos personales, a mis ‘shows’ y a disfrutar este momento de mi carrera”.

El humorista concluyó su mensaje agradeciendo al público que lo ha acompañado durante todos estos años. “El éxito que he conseguido y el que me falta por conseguir es gracias a ustedes, los oyentes”, afirmó.

Con su característica alegría y humildad, Jhovanoty se despidió de los micrófonos dejando claro que su decisión no fue un adiós definitivo, sino un hasta pronto lleno de gratitud y optimismo.

