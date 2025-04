La reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro, quien actualmente protagoniza la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre‘, abrió su corazón en una entrevista con el programa ‘el Klub’ de ‘la Kalle’ y habló sin filtros sobre su situación sentimental.

Aunque ha sido vinculada con diferentes figuras del entretenimiento a lo largo de los años, como su relación con Andy Rivera, Lina aclaró por qué sigue soltera y reveló lo que verdaderamente valora hoy en día en una relación.

¿Por qué Lina Tejeiro sigue soltera?

Con la sinceridad que la caracteriza, Tejeiro comentó que ha cambiado su forma de ver el amor y que, con el paso del tiempo, ha descubierto que la atracción física ya no es su prioridad:

“Desde un tiempo para acá he descubierto que a mí el físico como que ya no es una característica esencial para tener novio”, dijo entre risas. Según la actriz, lo que más le atrae de un hombre en la actualidad tiene que ver con su personalidad y habilidades emocionales:

“Tiene que ser muy divertido, tener chispa, un humor muy rápido, ser trabajador, tener mucho billete (mentiras), ser muy inteligente, tener inteligencia emocional, y asertividad a la hora de hablar”, explicó Tejeiro.

En medio de la conversación, Tejeiro dejó claro que busca una conexión auténtica, donde el afecto se exprese con madurez y responsabilidad. “Me voy mucho por la inteligencia emocional, como la responsabilidad afectiva. Eso es clave para mí”, afirmó.

Lina Tejeiro contó sobre sus últimas experiencias amorosas

La actriz también se animó a compartir dos experiencias que vivió recientemente en el terreno sentimental. Según relató, en diciembre pasado tuvo salidas con dos hombres, pero en ambos casos las cosas no prosperaron por diferentes razones.

“Por ejemplo, en diciembre salí con dos tipos. Uno era divertidísimo, guapo, trabajador, chistosísimo, tenía todo. Todo iba muy bien, pero desde el principio me dijo: ‘No quiero nada serio’. Y aunque tenía todas las cualidades para ser el prototipo perfecto, tenía mucha inseguridad”, contó Lina. Agregó que ese hombre llegó a decirle que no se sentía capaz de ofrecerle lo que ella merecía, y por eso decidió cortar por lo sano: “Me dijo ‘es imposible, no te puedo dar todo lo que te mereces’, entonces yo dije ‘no, chao’”.

Durante la entrevista, uno de los locutores, Jhovanoty, reaccionó con humor ante la historia: “¡Un huevón, bobo!”, exclamó, provocando risas en el estudio.

El segundo pretendiente tampoco tuvo suerte. Lina recordó que este hombre se mostró muy intenso desde el principio, algo que a ella no le dio confianza: “El otro iba a mil, de cabeza y sin casco. Me decía: ‘Te recojo, te llevo’ y a los tres días de estar hablando ya me estaba proponiendo que nos fuéramos de viaje”.

Lo que en un principio parecía una aventura romántica terminó siendo una señal de alerta para la actriz: “Me dijo: ‘Vámonos para Argentina’ y yo le respondí: ‘No’. Con eso ya me estaba dejando claro que iba directo a lo que iba. Y sí, me sacó corriendo”, relató.

A pesar de estas experiencias, Tejeiro aseguró que se encuentra en una etapa de su vida en la que se siente tranquila y enfocada en su carrera. Si bien no ha cerrado las puertas al amor, tampoco está dispuesta a conformarse con menos de lo que sabe que merece.

“Estoy bien conmigo misma, disfrutando de mi trabajo y de mis amigos. Si llega alguien que valga la pena, bienvenido. Si no, yo sigo mi camino feliz”, concluyó la intérprete.

