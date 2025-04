La nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ se estrenó el pasado 10 de febrero por Caracol Televisión, y desde entonces ha capturado la atención de los televidentes con su elenco renovado y su historia cargada de humor y emoción.

(Vea también: Actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ contó tétrico robo que vivió con escopolamina en Bogotá)

En esta oportunidad, los protagonistas son Variel Sánchez, Lina Tejeiro, Laura Barjum y Juan Guilera, quienes dan vida a una nueva generación de personajes, entre ellos Brayan Galindo y Andrés Ferreira.

Uno de los aspectos más comentados ha sido la química entre Lina Tejeiro y Variel Sánchez, quienes interpretan a una pareja en los primeros capítulos de la historia.

En una reciente entrevista para el pódcast ‘realidades ocultas’, Variel habló abiertamente sobre cómo fueron las escenas de besos con su compañera de set. Según contó, durante la grabación del primer beso con Lina, ambos sintieron que la escena no había salido bien.

“Yo llevaba mucho tiempo sin besar a alguien que no fuera mi esposa, entonces me sentí raro”, confesó el actor. Fue entonces cuando Lina, con profesionalismo y humor, le dijo: “No, no, besémonos bien porque tenemos que enamorar al público”.