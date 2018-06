Quiero compartir con ustedes un momento muy doloroso por el que estamos pasando como familia porque las pruebas duras también son parte de la vida y de una #familiareal Hace algunos meses nos enteramos que venía otro integrante a la familia pero por alguna razón su corazoncito dejó de latir, sé que muchas familia pasan por esta situación y ahora entiendo lo doloroso que es. Para mí es claro que su cuerpo ya no esta pero su alma donde sea que se encuentre va a acompañarnos y estará presente en nuestra familia por siempre. También creo que los meses en que su corazón latió dentro de mi, vino a mostrarme y a mostrarnos como familia cosas muy importantes, su momento en este plano fue muy corto pero llegó con mensajes muy claros y directos. Agradezco esta prueba con todo su dolor porque vino a unirnos, a llenarnos de más fuerza y a recordarnos que el AMOR es nuestra mejor opción. Le mando un abrazo desde el corazón a todas las mujeres y familias que han pasado por esta prueba y los invito a llorar juntos para sanar pero también los invito a mirar cuál fue el mensaje que nos trajo ese angelito sabio que nos escogió y no fue de casualidad. Si alguien quiere compartirme su historia, su proceso, acá estamos para apoyarnos entre tod@s, para darnos amor y para seguir adelante. Muchas personas necesitan ayuda profesional para estos duelos, si te sientes en un hueco muy oscuro busca ayuda!! Les mando un abrazo desde mi corazón #familiareal #mamáreal

