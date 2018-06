No pensaba poner nada de texto en esta foto!!! Pero como para mi uds son tan importantes, quiero aclarar dudas, estas fotos son recientes, luego de tener a Thiago para ser exacta, hace más o menos 10 o 15 días las hice!!! No estoy embarazada, se malinterpretó una Foto, así que tranquilos, Thiago no tiene hermanito abordo jajaj, no por ahora, espero aclarar sus dudas!!! Los quiero ❤️ @revistadonjuan #worldcup #seleccióncolombia #rusia2018

A post shared by Karin Jimenez ✨ (@karinjimenez91) on Jun 3, 2018 at 3:27pm PDT