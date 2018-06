“Hay rumores, pero no les puedo contar nada todavía. Si se dan las cosas chévere”, le dijo Cantillo a este portal.

Después, el cantante continuó hablando del por qué le gustaría hacer el papel de su fallecido colega y amigo, como se escucha en este video.

Cantillo no fue el único que le afirmó a Pulzo que está interesado en interpretar a Martín Elías. Una fuente cercana, cuyo nombre reservamos, indicó que él incluso ya se está preparando actoral y musicalmente por si Caracol le llega a dar ese papel.

Esa persona, además, negó que Cantillo se haya regresado de China porque Caracol lo mandó a traer para la bionovela, como dijo ‘la Negra candela’ en su blog ‘Pasa el chisme’, hace unos días

“‘Cantillo se vino de China porque ya terminó el concurso [en el que estaba participando], solo eran 15 días, y no porque Caracol lo hizo llamar. No hay ‘casting’ todavía, él se quiere ir preparando por si las cosas se dan y él llega a tomar ese papel, pero no ha pasado nada”, indicó la fuente.