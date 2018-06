Eso contó el mismo Jair Santrich en ‘Lo sé todo’, donde indicó que, en medio de su angustia, alcanzó a pensar que lo retuvieron porque lo habían confundido con el exguerrillero de las Farc alias ‘Jesús Santrich’.

No obstante, todo el problema aparentemente radicó en el nerviosismo que mostró el ganador de ‘A otro nivel’ en migración Canadá, cuando no logró entender a uno de los funcionarios que le hablaba entre hindú e inglés, pero el artista colombiano no habla sino español.

“Estaba incomunicado y solo en el aeropuerto de Canadá, no hablo inglés y no veía a ningún latino, a las 5 de la mañana. Pasé migración y había un tipo hindú, grandote, hablaba entre hindú e inglés; no le entendía nada. Me preguntaba y yo le decía: ‘No english, no english’. Ya me tenía nervioso, cuando me tachó la hoja y me hizo la señal de ‘siga’. Yo dije: ‘Thank you’… Thank you que me pasó pa’ otro salón, donde otros dos ‘gorilas’, y allá me tuvieron otra hora y media”, recordó el cantante, y continuó:

“Preciso estaban las noticias de ese señor [Jesús] ‘Santrich’ que estaba haciendo sus maldades por allá, bueno, no sé. Entonces, yo decía: ‘¿Será que me están confundiendo con ese man o qué? ¿qué hago?’”

En medio de ese temor, el cantante estuvo en el cuarto hasta que lo llamaron a entrevista con otra persona de migración.

El artículo continúa abajo

“Cuando ya me iban a pasar al final de la fila, después de tres horas de estar allá metido, yo estaba asustado porque uno ve en esos programas de ‘Alerta aeropuerto’, y todo eso, preso en el extranjero, y yo me imaginaba allá: ‘Juepucha, y ahora con ese otro por allá haciendo maldades, me van a echar la culpa a mí’”, aseguró en el programa de Canal 1.

En esa ocasión lo atención “una señorita, morenita” a la que también le indicó que no hablaba inglés, pero ella le respondió que no hablaba español. “Yo le decía: ‘I’m singer, singer [Soy cantante, cantante]’, y le mostraba las fotos en mi celular de mis participaciones y no me creía, le mostraba el violín y no me creía”, rememoró Jair.

Entonces, al ver que el tiempo pasaba y no lo dejaban ir, decidió ponerse a cantar, como se escucha en este video de ‘Lo sé todo’, publicado en Facebook.