“Padre he hijo”, escribió Guarín en una historia de Instagram, en la que añadió una manos de petición y el numeral “#eltiempobenditotiempo”.

No obstante lo correcto es que el deportista colombiano, que actualmente vive y juega en China, hubiera escrito “padre e hijo” (sin la H).

Por eso, algunos empezaron a hacer graciosos comentarios en Twitter como: “¡Es que él ya es chino japonés, y se le olvida el español!”.

Al tiempo, hubo mensajes que generaron divisiones entre los usuarios porque no solo atacaban a Guarín, sino a los futbolistas en general.

Por ejemplo, una persona indicó: “¿Es futbolista, que esperaban?”, por lo que otra le respondió: “¿No siente que está atacando a los futbolistas de profesión? ¿Nadie puede tener errores? ¿Usted no los comete? Este tipo de comentarios son los que vuelven agresiva a la sociedad”.

Además de las burlas y críticas, hubo usuarios que expresaron que el error era “simple” y no debía dársele tanto “bombo”, pues al final lo importante no era cómo escribía el futbolista, sino cómo jugaba en la cancha.

Aquí la publicación de Guarín, y los mencionados trinos sobre su error de ortografía:

No siente que esta atacando a los futbolistas de profesión? Nadie puede tener errores? Usted no los comete? Este tipo de comentarios son los que vuelven agresiva a la sociedad.

No, no siento ataque en mi comentario. La mayoría de futbolistas son bachilleres. Su profesión es producto del dominio de un balón y un rol en una cancha, no precisamente pasando por una universidad. Me parece que la sociedad exige mucho de este tipo de personajes!

— Caro Ruiz (@hecha_de_huesos) 1 de junio de 2018