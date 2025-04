Claudia Bahamón, que se ha mantenido al margen de los rumores de separación de su esposo, Simón Brand, compartió una publicación en Instagram en la que celebró que, nuevamente, fue nominada a los premios India Catalina, como presentadora favorita del público.

La huilense se ganó la estatuilla en esa misma categoría en 2024, por su trabajo en ‘Masterchef’, por lo que se mostró muy agradecida con la gente por volverla a tener en cuenta.

“Para mí, lo más valioso de esta linda carrera siempre ha sido la conexión con ustedes, el amor que me dan y la energía hermosa que compartimos día a día. No saben que privilegiada me siento”, escribió en su ‘post’.