Claudia Bahamón no solo se ha ganado su puesto en la televisión, sino que también ha conquistado a varios televidentes con su talento y con su carisma.

Parece gracioso pensar que Bahamón no veía su futuro en la televisión. Sin embargo, siendo muy joven, le propusieron presentar ante las cámaras y ella quiso aceptar el reto.

Pero no todo ha sido color de rosa, pues su proceso personal ha estado marcado por varias caídas de salud. En sus historias de Instagram, contó que en noviembre de 2024 se sometió a una operación de vesícula y a pesar de que los doctores le dijeron que la vida seguía como si nada, su sistema digestivo no piensa lo mismo.

Lo cierto es que en este punto está desesperada por encontrar a ayuda adecuada:

“En noviembre me operaron y me sacaron la vesícula. Me dijeron que la vida seguía como si nada, pero al parecer el tema de la digestión es compleja. Todo me cae mal, me da náuseas, diarrea, acidez, malestar general. He pensado que es un virus, pero se repite todo esto al menos cada dos semanas”, afirmó la presentadora.

Quién está cuidando a Claudia Bahamón

Varios fanáticos y seguidores de la mujer han estado pendientes de su salud, sobre todo su mamá, quien viajó a Bogotá para estar pendiente de la presentadora, sobre todo ahora que está en plena grabación de ‘Masterchef Celebrity Colombia’.

Por ahora, Bahamón tendrá que estar pendiente de cada comida para que no se enferme más de lo que ya ha estado.

