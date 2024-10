La actriz, ‘influencer’ y empresaria Lina Tejeiro, a través de una dinámica en redes sociales, contó a sus seguidores que su regreso a la actuación ha sido un poco difícil.

Tejeiro expresó que lo más complicado para ella es no ser dueña de su tiempo: “ahora mi tiempo es de esta novela, no puedo hacer nada, tengo 12 horas diarias de grabación de lunes a sábados, libres solo tengo un sábado al mes, y llevo así cuatro meses, eso ha sido lo difícil”, pero también señaló que lo compensa “con lo feliz que estoy haciéndolo, que es un sueño hecho realidad, con lo mucho que me consienten, el equipo tan increíble que somos, mis compañeros actores y ahí todo se nivela”.