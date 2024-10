Este fin de semana, Juan Esteban Aristizábal Vásquez —nombre real de Juanes— tuvo una exitosa presentación en Oklahoma City, Estados Unidos, donde puso a disfrutar a miles de fanáticos con sus más grandes éxitos.

Pero más allá de su presentación, lo que cautivó a sus seguidores en redes sociales fue el gran gesto que tuvo con una mujer después de terminar su ‘show’.

El emotivo momento fue compartido por el mismo artista en sus redes y en el video se aprecia el momento exacto en el que, mientras se movilizaba en un vehículo, se cruzó con una escena que lo emocionó: una fanática estaba cantando a grito herido la canción ‘Es por ti’ desde su carro.

Acá, el video de lo sucedido:

Al ver la emoción de la mujer, el colombiano no lo pensó dos veces y le pidió a su equipo de trabajo que se detuvieran un momento para sorprender a la mujer. De hecho, hizo que bajaran su ventana rápidamente para cantar junto a ella.

Al ver que se trataba de Juanes, la mujer no ocultó su asombro e inmediatamente descendió de su vehículo para ir a saludarlo: “¿Juanes?, ¿eres Juanes? Por favor, no lo puedo creer. ¡Ay, Dios mío, no lo puedo creer!”, dijo la seguidora del colombiano.

El acompañante de la fanática también bajó del carro para ir a saludar al artista antioqueño, quien no ocultó su emoción por ver la forma en la que la mujer interpretaba sus canciones.

“Íbamos saliendo de nuestro show en Oklahoma City y pasó esto, gracias a todos mis ‘fans’, los amo”, escribió Juanes en la publicación.

