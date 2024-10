Por: Rastreando Famosos

Indudablemente, Karol G se ha convertido en una de las artistas colombianas más aclamadas a nivel internacional, gracias a su excepcional talento y dedicación.

Recientemente, la talentosa cantante paisa sorprendió gratamente a sus admiradores al hacer una aparición inesperada en el concierto de su amigo Ryan Castro en el Centro de Eventos La Macarena

El público se mostró muy entusiasmado al ver a Karol G en el escenario, ya que su presencia no estaba prevista. La artista interpretó las canciones «Una noche en Medellín y Si antes te hubiera conocido, junto a su colega, lo que generó una gran euforia entre los asistentes.

No obstante, hubo un aspecto que captó considerablemente la atención de la cantante, y fue su atuendo. Llevaba un overol negro, una prenda muy holgada, lo cual es inusual para la artista, ya que suele lucir prendas más ajustadas y cortas en el escenario.

Debido a esto, muchos de sus fanáticos especulaban que la cantante estaba embarazada y esa fue la razón de su outfit.

Sin embargo, hubo un detalle que muchos no notaron y sería la prueba reina de que Karol G no se encuentra embarazada: cuando la artista entró al escenario, Ryan Castro le ofreció aguardiente y ella no dudó en tomar.

Debido a esto, los mismos fanáticos de la artista desmintieron las especulaciones. “No me imagino que Karol G sea tan irresponsable y tome estando en embarazo”, “Ahora no puede ponerse un overol porque de una aseguran que está embarazada”, fueron algunos comentarios que escribieron en las redes sociales.

Amo tanto que Karol este acompañando a Ryan en una noche tan especial para el ! La felicidad de Ryan 🥹😭🤍 pic.twitter.com/GIL0lovURV — KAROL G COLOMBIA (@ColombiaKarolG) October 19, 2024

