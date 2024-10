Miguel Ángel Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, sigue luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Méredi, de Bogotá, donde se encuentra internado desde hace una semana por una falla renal crónica.

A través de sus redes sociales, Yolanda Rincón Sánchez, madre de Miguel Ángel, contó que su hijo sufrió el martes 22 de octubre cuatro paros cardiorrespiratorios, logrando ser reanimado por el cuerpo médico.

Además, mencionó que está conectado a una máquina de ventilación mecánica a la espera de su recuperación para que puedan hacerle un trasplante de riñón, ya que el que ella donó cumplió su ciclo.

“Queridos amigos seguidores de Jesús, ‘Diomedistas’ y ‘Martinistas’, hoy me uno al clamor público de los hermanos de mi hijo por una oración al que todo lo puede, por la salud de mi único hijo Miguel Ángel Díaz Rincón, ya que en el día de ayer mi hijo sufrió 4 paros cardiorrespiratorios y gracias a Dios lograron reanimarlo, debido a la enfermedad de base que desde niño ha venido padeciendo: insuficiencia renal crónica”, se lee en la publicación en su cuenta de Instagram.

Detalló que Miguel Ángel perdió sus dos riñones cuando tenía 22 años de edad, recibiendo por 3 años tratamiento de diálisis y más tarde el trasplante de riñón que ella le donó.

“Con la ayuda de Dios yo le doné uno de mis riñones, pero este ya cumplió su ciclo y en enero de este año entra nuevamente a diálisis peritoneal. Esto ha debilitado mucho su salud hasta el punto de estar en riesgo su vida. En estos momentos la ciencia médica no me da muchas esperanzas, están luchando por sostenerlo con un respirador artificial. Se encuentra en coma inducido, en UCI, pero estoy aferrada a la promesa que Dios me dio de que mi hijo vivirá y le servirá a él”, agregó en su relato.