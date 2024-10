Hablar de Maikel Rafael Rico Torres puede pasar desapercibido para muchos, pero cuando se menciona a Maisak, la cosa cambia por completo. Este artista se proyecta como una de las voces más potentes del país y ya ha tenido la oportunidad de compartir con varios referentes del reguetón.

Cabe resaltar que, previo a que se le conociera a Maisak como cantante, esta joya ya le había escrito a Maluma, Manuel Turizo, Peso Pluma y hasta al Grupo Frontera.

Acá, la entrevista con el artista urbano:

Luego del estreno de ‘Pa qué mentir’, el también compositor visitó el pódcast ‘La Corte’, de Pulzo, y dio detalles no solo de su vida, sino también, reveló en exclusiva un fragmento de una nueva colaboración que está próxima a salir.

Se trata del remix de ‘Descaro’, tema que ha dado de qué hablar y, ahora, contará con la participación nada más y nada menos que del puertorriqueño Jay Wheeler.

Durante la charla que tuvo en Pulzo, Maikel no paró de resaltar el nombre Diomedes Díaz, una de las voces vallenatas más potentes de la historia. El artista urbano aseguró que el ‘Cacique’ era su artista favorito y él intentaba hacerle un aporte al género vallenato desde su composición.

La referencia de Maisak está relacionada con el contenido de sus letras, pues siempre mencionada frases, regiones o palabras vinculadas con el vallenato y también con la costa Atlántica.

“Diomedes es mi artista favorito, primero que todo. Por la música que hacía, siento que era una persona que era él, la gente lo quería por ser él, por ser real con lo que decía. Entonces yo trato, no sé si estoy ayudando o no al vallenato, porque estoy haciendo un género muy distinto al de ellos, pero siento que lo estoy trayendo un poco, ahí por debajito que conozcan mucho más de esta cultura que me ha inspirado tanto”, dijo Maisak.