Para muchos fans de Karol G es conocido que la hermana de la artista atraviesa por una compleja situación de salud que, en varias ocasiones, la ha mandado al hospital.

(Leer también: EN FOTOS: ¿Cuál le gusta más? Karol G mostró sus 2 estatuas de cera en el Madame Tussauds de Nueva York)

Se trata de Verónica Giraldo, una de las hermanas de la artista y madre de la única sobrina que tiene Karol G.

Verónica también tiene una comunidad de seguidores muy grande porque es creadora de contenidos de belleza y tiene su propia marca.

Por eso constantemente utiliza esos canales para contar los avances de su salud. Lo primero que hay que contar es que Verónica padece una enfermedad autoinmune conocida como artritis reactiva.

En varias oportunidades ella ha contado que es una enfermedad muy dolorosa en donde sus articulaciones se inflaman y a veces le toca simplemente quedarse en cama.

(Vea también: Cobran duro a Aleks Syntek por tirar al inodoro álbum de Karol G; le cerraron puertas)

Por estos días, al parecer, ha estado teniendo complicaciones porque en sus redes ha compartido varias publicaciones al respecto. Una de ellas fueron las imágenes donde mostró cómo se le inflaman sus manos.

Posterior compartió un mensaje que conmovió a muchas personas porque dijo: “Les he dicho varias veces que soy fuerte ante mi problema de salud, pero estos días sé que me ha dado duro la artritis y más cuando me ponen medicamentos, pero siempre voy con fe”.