Lina Tejeiro ha tenido un buen 2024 y 2025. Luego de ser escogida como presentadora oficial de ‘La casa de los famosos’ en su formato digital, se ganó su primer papel protagónico.

(Vea también: Hassam habló de su mamá, el maltrato que hubo en la familia y la muerte de la mujer)

Tejeiro contó en una entrevista para ‘Bravíssimo’ que las grabaciones para el ‘reality’ de RCN eran muy extenuantes. Llegaba en la madrugada a su casa y a las 2 de la tarde ya tenía que estar en el canal. Así por cuatro meses. Poco antes de terminar el reto profesional, contó que recibió la noticia del ‘casting‘. Lo presentó, pero solo por no hacer la tarea, ya que había decidido tomarse uno meses para descansar.

Así como dice el cuento: ‘Lo que es para uno, es para uno’, por lo que al poco tiempo de presentar la prueba, quedó escogida. Empezó grabaciones rápidamente y se enamoró no solo del personaje y la producción, sino también de los compañeros que tuvo, por ejemplo, Juan Manuel Guilera, un actor argentino que estuvo en ‘Patito feo’.

A pesar de que su mamá, entre otras personas cercanas, le hacían el chance para que pasara algo más que una relación profesional, desarrollaron un cariño especial, pero solo como amigos.

(Vea también: “Mejor preocúpense por sus pecados”: duro mensaje de Dayana Jaimes, en medio de escándalo)

Lina Tejeiro habla de su cambio físico y las críticas en redes

Lo cierto es que, además de contar dichas anécdotas de grabación en ‘Bravíssimo’, habló de los comentarios que empezó a recibir en redes sociales cuando algunos se dieron cuenta de que había subido de peso, teniendo en cuenta que suele ser una mujer muy disciplinada con su alimentación y ejercicio.

Su subida de peso no tuvo que ver con un personaje. De hecho, fue luego de que saliera de todos sus compromisos laborales:

“Termino la novela y empiezo como a permitirme comer lo que quiero, porque era muy estricta, dejé de hacer ejercicio, mi abuelo muere, llega diciembre, empieza a juntarse un montón de cosas. Empiezo a alejarme de hacer ejercicio y a permitirle a mi cuerpo todo. No me van a creer, pero me subí 10 kilos. Yo pesaba 57 kilos en la novela y ahora estoy en 66, más o menos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bravíssimo (@bravissimocity)

Además, afirmó que dichos comentarios venían con toda la mala intención, sobre todo porque, como dice ella, tiene espejos en su casa, por lo que es consciente del cambio que ha tenido físicamente.

Sin embargo, no es un tema que le quite el sueño, ya que fue una decisión propia. Contó que respondió un par de comentarios que recibió a través de Instagram, pero no se siente insegura sobre lo que es, sobre todo porque su peso, ni el de nadie, debe ser más relevante que su propio talento o carrera.

(Vea también: Aída Victoria Merlano subió video contando el problema que tiene durante su embarazo)

Dichas palabras y testimonio acerca de la vía libre que se dio a sí misma causaron reacciones de fanáticos que la apoyaron:

“Eres hermosa, talentosa y eso es lo que realmente cuenta”, “tallas hay muchas. La vida solo es una, disfrútela”, “pero se ve linda así y aquí lo importante es como ella se siente”, “qué pereza tener que dar explicaciones por su peso”, “pero igual es hermosa y los 10 kilos no se le ven por ningún lado. Ya quisiera verme así con 10 kl de más”.

Por ahora, la actriz no habló de nuevos proyectos en televisión, ya que debe estar tomando algunos meses de descanso necesarios para darle un balance a su cuerpo, teniendo en cuenta que duró varios sin parar profesionalmente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.