El reconocido personaje ‘Búfalo’, quien ha ganado popularidad en ‘Yo me llamo’ 2025 por su imponente presencia y fuerza descomunal, fue uno de los invitados especiales en el programa ‘El klub’ de La Kalle.

La intención de la entrevista era conocer más sobre su vida, sus orígenes y su experiencia en el ‘reality’, sobre todo su relación con Amparo Grisales, pero también terminó siendo escenario de un reto inesperado que desató risas y sorpresas en plena transmisión en vivo. Durante la conversación, el humorista y director del programa, Jhovanoty, no dejó pasar la oportunidad de poner a prueba la fuerza de ‘Búfalo’.

‘Bufálo’ cargó a Jhovanoty en ‘La Kalle’

Con su característico sentido del humor, le lanzó un reto que de inmediato captó la atención de todos en la cabina y de los oyentes: “A ver, ‘Búfalo’, ¿será que usted es capaz de alzarme con una mano?” El desafío no fue tomado a la ligera, y es que, según cálculos del propio Jhovanoty, su peso ronda los 65 kilos.

Aunque algunos presentes en la emisora insinuaron que podía pesar un poco más, eso no desmotivó al comediante, quien, entre risas, se levantó de su asiento y se acercó a ‘Búfalo’ para que lo levantara.

Confiado y con una sonrisa en el rostro, el hombre más fuerte del país miró fijamente a Jhovanoty mientras lo abrazaba para prepararse para la hazaña. “Él me va a subir como princesa”, bromeó el humorista, justo antes de que ‘Búfalo’ hiciera su primer intento de alzarlo. Al sentir que sus pies se separaban del suelo, Jhovanoty soltó un grito de sorpresa y, en medio de la emoción, se le cayeron algunas monedas que llevaba en los bolsillos.

“¡Levántelo, levántelo!”, le gritaban los presentes entre carcajadas, animando a ‘Búfalo’ a completar el reto. Con un ligero ajuste de postura y sin mostrar el menor signo de cansancio, ‘Búfalo’ finalmente lo levantó hasta tocar el techo del estudio.

La escena desató la euforia en la cabina, con los compañeros de Jhovanoty celebrando y riendo a carcajadas. Mientras estaba en el aire, el humorista extendió la mano para tocar el techo y, poco después, se lanzó de nuevo al suelo, aún riendo y sorprendido por la demostración de fuerza del invitado.

Pero la prueba de poder no terminó ahí. Instantes después, Manuela, una de las integrantes del equipo de ‘El Klub’, decidió sumarse a la diversión y también quiso ser levantada por ‘Búfalo’. Con un peso aproximado de 45 kilos, la tarea resultó mucho más sencilla para el forzudo participante de Yo me llamo. Sin apenas esfuerzo, la tomó y la levantó varias veces como si se tratara de una pluma, dejando a todos impresionados con su capacidad física.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los seguidores de ‘El Klub’ y ‘Yo me llamo’ reaccionaron con comentarios de asombro y diversión. “¡Jhovanoty ahora sí sintió lo que es volar!”, “ese ‘Búfalo’ es una máquina de fuerza”, “lo mejor del programa de hoy, me hicieron el día con esas risas”, “se le cayeron las monedas como alcancía”, “mis ahoooorroos”. Fueron algunos de los mensajes que circularon en plataformas como Instagram y Facebook.

¿Quién es el ‘Búfalo’ de ‘Yo me llamo’?

Emmanuel Mendoza, conocido como el hombre más fuerte de Colombia, nació en El Bagre, Antioquia, y cuenta con un peso de 190 kilos y una altura de 1,90 metros. El deportista perteneció a la categoría élite de peso que representó a Colombia en competencias internacionales, enfrentándome a atletas de fuerza de países como Egipto, Argelia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

El deportista ha logrado la medalla de bronce y ha hecho hazañas como levantar 60 toneladas con el cuello en una pendiente. “Soy un ‘strongman’ con múltiples récords sudamericanos, incluyendo levantamiento de hombro, y me enorgullezco de tener el hombro más fuerte y grueso de Suramerica”.

