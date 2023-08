A pesar de que Amparo Grisales dejó una respuesta indirecta sobre su situación con el hijo de Giovanny Ayala en ‘Yo me llamo’, en ‘Día a día’ tuvo un curioso momento por una afirmación de ‘Jhovanoty’ acerca de su interacción con los participantes en general.

Video de ‘Jhovanoty’ cuando confrontó a Amparo Grisales por ‘Yo me llamo’

Una persona compartió desde su cuenta personal de X (antes Twitter) la manera en la que, en tono amable, el humorista le planteó el tema a la actriz caldense por su actitud con los concursantes.

Jhovanoty le cantó de frente a Amparo Grisales por sus comentarios en Yo me llamo pic.twitter.com/dvkJDKeKtv — Ana (@PuraCensura) August 22, 2023

El tema surgió a propósito de la vergüenza que pasó la jurado del ‘reality’ cuando soltó una pulla sobre Giovanny Ayala frente a su hijo, conversación que llevó a un comentario de Jhovany Ramírez, nombre real del comediante.

¿Qué le dijo ‘Jhovanoty’ en ‘Día a día’ a Amparo Grisales por ‘Yo me llamo’?

La caldense en el matutino de Caracol Televisión este martes 22 de agosto explicó que muchas veces sus interacciones con los concursantes pueden ser duras como parte de su reacción para defenderse, a lo que el humorista huilense le soltó un señalamiento de manera jocosa.

“No, pero Amparo, usted a veces es pasadita con la gente”, afirmó, a lo que Grisales preguntó la razón de su comentario, allí él puso un ejemplo: “Usted le dice a un man: ‘Quítese las gafas’, [y al verlo le responde]: ‘Ay no, póngaselas que está muy feo’. Y pues a mí me dicen eso y yo me siento”, explicó.

‘La Diva’, que se ha visto envuelta en llamativas sorpresas durante la actual temporada del concurso, se justificó sobre sus comentarios frente a los participantes en la competencia.

“Es parte del humor y ellos se arriesgan a eso también. Hay gente que no es consciente y hay gente que sí, pero lo hacemos con mucho sentido del humor y con mucho amor. Nunca he despreciado a nadie, pero es parte del humor de ‘Yo me llamo'”, aseguró.

Precisamente, sobre casos como la pulla que le hizo a Giovanny Ayala y él le contestó días atrás, Iván Lalinde agregó luego que ese tipo de frases de Grisales son parte del éxito en audiencia del concurso.