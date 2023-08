Luego de la situación que llevó a que Giovanny Ayala le respondiera a Amparo Grisales por lanzarle una pulla en ‘Yo me llamo’, surgió una información sobre el popular ‘reality’.

El programa de canto e imitación de Caracol Televisión sorprendió con un aviso para quienes estén interesados en incorporarse como uno de los jurados en el papel que ahora tienen Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola.

Al cambio que tuvo el concurso de la televisión colombiana con una nueva etapa, se le sumó la oportunidad que la organización informó para los seguidores en esta temporada.

Si bien no se informó cuál será la función específica que cumplirán estos jurados ni la fecha en la que llevarán a cabo esa labor, sí dieron especificaciones sobre cómo inscribirse como candidatos.

Caracol Televisión abrió un espacio digital en su sitio web para quienes estén interesados en hacer parte de las 80 personas que juzguen en el concurso a los participantes.

“¿Quieres ser jurado de ‘Yo me llamo’? ¡Llegó tu oportunidad! No importa en que lugar de Colombia estés, tú podrás ser jurado demostrando con una foto por qué eres el fan #1 de ‘Yo me llamo'”, dice en el portal.