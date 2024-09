Omar Alejandro Leiva Salazar, conocido en el mundo del espectáculo como Piter Albeiro, resalta como uno de los humoristas más importantes del país, además de contar con varios récords ligados a esta profesión. Aunque actualmente también adelanta ‘shows’ es diferentes partes del mundo, también dedica su vida a otros negocios que le dejan una buena utilidad.

(Vea también: “210,000 dólares por 2 horas”: Piter Albeiro sorprendió hablando de plata que ha ganado)

Hace algunos días, el también empresario habló con Jhovanoty sobre uno de sus carros más lujosos, pues cabe resaltar que Piter Albeiro tiene diferentes modelos en territorio estadounidense.

A través de redes sociales, Leiva mostró hace algunos años un llamativo Lamborghini, pero en su charla con su colega, reveló algo que sorprendió a más de uno, pues comentó que se lo habían robado en 2021.

“El ‘lambo’ me lo robaron en el 2021 frente a mi casa, eso no lo supo mucha gente. Me lo robaron frente a mi casa, lo prendieron y se lo llevaron un domingo a las 4:00 de la mañana”, dijo Piter Albeiro.