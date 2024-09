Por: La Kalle

El humorista santandereano Piter Albeiro compartió, en una entrevista con el programa El Klub de la Kalle anécdotas memorables de su trayectoria humorística y vida personal. Durante la entrevista, Piter recordó una de sus historias más curiosas: una vez, mientras se hospedaba en la casa de su colega Jhovanoty, fue a tomar una ducha y se encontró con que no había agua, quedándose literalmente en “bola”.

Y hablando de humor fue cuestionado por Leo Cuervo, uno de los integrantes del programa, sobre el primer “gusto caro” que se dio en su carrera, Piter Albeiro reveló que fue en el 2003 cuando decidió comprarse un Mazda Miata rojo convertible. “Ese fue el primer lujo que me permití, decía para eso trabajo”, afirmó con satisfacción.

A lo largo de la conversación, el comediante también destacó el aspecto financiero de su carrera, subrayando la independencia que le ha permitido el humor. ”

El humor es más fácil porque yo soy mi propio producto.

Es como un circo con un solo payaso, y soy yo el que hago absolutamente todo”. En comparación con otros negocios que ha emprendido, como restaurantes, donde es necesario mantener inventarios y empleados, Piter resaltó que, en el humor, su única inversión es él mismo. “Me paro en un escenario dos horas y en ese tiempo gano lo que necesito”, aseguró.

Piter Albeiro y su pasión por el fútbol

Además de hablar de su carrera como comediante, Piter recordó su niñez en un pequeño pueblo donde su padre era el director del hospital. Uno de sus pasatiempos favoritos era el fútbol, ​​y en 1985, tras el triunfo de Maradona, participó en un concurso llamado Maradonistas . Aunque fue seleccionado para jugar en las inferiores, su padre se opuso a que siguiera esa carrera, prefiriendo que se enfocara en una profesión más estable.



La cifra más grande que ha visto Piter Albeiro en su cuenta bancaria

Cuando Jhovanoty le preguntó cuál ha sido la cifra más alta que ha visto en su cuenta bancaria gracias a la comedia, Piter recordó su regreso a los escenarios tras un descanso sabático. Mencionó que en 2018, ganó un reality y en 2019 lanzó un libro.

Sin embargo, fue en 2020, en plena pandemia, cuando se enfrentó a un gran reto financiero. Pese a las dificultades, logró llenar el teatro Ritz de New Jersey, con más de 3.450 personas. En solo dos horas de show, ganó 210.000 dólares. Al día siguiente, repitió el éxito en Nueva York, vendiendo un teatro con más de 2.000 espectadores.

Saco los tickets en el teatro más grande en el que yo me he presentado. 3450 personas en el teatro Ritz de New Jersey, yo sabía que es una oportunidad de una sola vez. Pusimos los tickets a la venta y se vendieron muchísimos y en una presentación de esas llegué a ganarme 210,000 dólares por las dos horas de ese show.

