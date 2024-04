Este miércoles 10 de abril, PSG recibió en su cancha al FC Barcelona por el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League y uno de los asistentes al recinto deportivo fue el comediante santandereano Piter Albeiro.

De acuerdo con el humorista, ir a ver al FC Barcelona (equipo del que es hincha) lo iba a ayudar a olvidar todo el estrés que acumuló en los últimos días por un altercado que tuvo recientemente con una mujer en redes sociales.

Incluso, horas antes de llegar al estadio, Piter Albeiro mostró que iba en el avión hacia París en compañía de su hijo.

Este chico que va al lado mio es la razón de mi vida, le doy los consejos que me dió mi papá y la vida que yo siempre tuve gracias a mi viejo. Le muestro el mundo a mi manera y le enseño a trabajar para que consiga sus propias cosas jajaja que con lo mio no cuente que a mi no me… pic.twitter.com/TY2FPKd9Af

— Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) April 10, 2024