Y es que a ‘Píter Albeiro’ le indignó que una mujer preguntara cómo hacía para tener un Ferrari y más lujos, parecidos a los que le embargaron a ‘Carroloco’, aparentemente adquiridos solo “a punta de contar chistes”.

El humorista ya ha contado en otras oportunidades sobre sus negocios en Estados Unidos, por lo que reaccionó airadamente al cuestionamiento, pidió identificar a la persona que lo comentó y dio a entender que la denunciaría.

Pero el tema no quedó ahí y otros aprovecharon para comentarlo. Uno de ellos fue Camilo Pardo, también conocido como ‘El mago’ en el programa ‘Fucks News’, quien comentó el tema con su particular humor negro: “Lo único que voy a decir es que después de llenar un Movistar y hacer una gira por USA, no estoy ni cerca de tener la plata para un Ferrari ni otras cositas que tienen otros colegas”, señaló.

“Algo estoy haciendo mal. O ellos están haciendo algo mal”, concluyó.

‘Píter Albeiro’ no lo dejó pasar, pero primero elogió a Pardo: “De mi parte sólo admiración y respeto por el trabajo de ustedes y de los que viven de esta difícil profesión”, le dijo. “El hecho de que alguien paga una entrada ya dice muchísimo de su talento y siendo más jóvenes estoy seguro llegaran más lejos que yo”.

Luego dio a entender que la diferencia entre ambos, y por la que él ya goza de sus lujos, es el tiempo en la actividad: “No están haciendo nada mal, es cuestión de paciencia. Por ejemplo, para el 2009 yo ya había hecho 19 veces 40 horas seguidas de chistes en supermercados y centros comerciales. Cada hora tenía un patrocinador diferente; una vez 66 horas y una vez 101 horas”, explicó, señalando que estas eran “trasmitidas en directo por canal TRO y dos emisoras de radio”.

“Sin embargo, hablando de teatros me parecía buena idea teatros más pequeños como el Ástor Plaza y Jorge Eliecer Gaitán. Te dejo video. Un abrazo y por acá a la orden”, concluyó.

Leyva no les contestó a otros internautas anónimos con la misma calma. Sin embargo, también comentó otra publicación en la que fue algo más puntilloso y deslizó que lo que el cuestionamiento del humorista de ‘Fucks News’ buscaba era figuración:

“En el fondo lo entiendo. Yo quería que me conociera la gente rápido, yo solo quería ser tan grande como el gran José Ordóñez –cosa que nunca podré, porque maestros como él son únicos– así que seguí por el camino de los monólogos y el humor blanco con mi propio estilo, trabajando para el que le guste, y me ha funcionado”, trinó.

El ‘Mago’ no se refirió directamente al tema de nuevo, pero insistió en su posición con una sola palabra algo más tarde: “Narcomedia”.

