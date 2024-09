Este domingo 15 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 quedó eliminada en cuartos de final del Mundial de la categoría al perder por penales contra su similar de Países Bajos (3-0).

(Vea también: Linda Caicedo y Luisa Agudelo se reventaron en llanto por eliminación de Colombia)

Aunque a lo largo del compromiso las dirigidas por Carlos Paniagua fueron bastante superiores, la falta de efectividad les pasó factura. En la prórroga tuvieron varias opciones para sentenciar la serie, pero todo se definió en la tanda de penales.

Ante la eliminación, varios usuarios en redes sociales les expresaron su cariño a las jugadoras y les agradecieron por representar al país en la cita orbital. Sin embargo, hubo quienes lanzaron una que otra crítica por la forma en la que quedaron por fuera del certamen.

Uno de ellos fue el humorista Piter Albeiro, quien por medio de sus redes sociales mostró su decepción con la ‘Tricolor’. “Gracias muchachas ni que nada. ¿Cómo no saben patear un penal?”, se preguntó en X, luego de que las tres cobradoras de Colombia erraran su cobro.

Esa costumbre de nosotros de agradecer la derrota 😅… — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) September 16, 2024

Aunque minutos después el bumangués borró su publicación, diferentes usuarios le reclamaron por la crítica.

Acá, el mensaje que fue recogido por el programa ‘La Red’:

@PITERALBEIRO, molesto con la Selección Femenina, luego de su eliminación en cuartos de final, del Mundial Femenino Sub 20, a manos del onceno de Países Bajos. El comediante, dejó ver su descontento especialmente con las futbolistas que patearon los penaltis. 😤⚽🥅 pic.twitter.com/iVoIS4HtXC — La Red Caracol (@LaRedCaracol) September 16, 2024

¿Qué dijo Piter Albeiro sobre la Selección Colombia Sub-20?

Ante la ola de comentarios, el humorista comenzó a responder algunos de ellos y enfatizó en que el problema de los colombianos es la “mentalidad”.

“Hay con qué, solo se debe mejorar urgente la mentalidad, el conformismo no es bueno”, escribió en un trino.

Hay con que, solo se debe mejorar urgente la MENTALIDAD, el conformismo no es bueno. — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) September 16, 2024

Un usuario le replicó y le dijo que no se agradecía la derrota, sino el “esfuerzo y lo que las chicas alcanzaron a pesar de no tener una liga competitiva”. Ante esto, Piter Albeiro sentenció que “por eso no levantamos títulos”.

Lee También

El comediante siguió en esa misma línea y explicó que es cuestión de entrenar mejor la mente de las jugadoras para que situaciones así no vuelvan a ocurrir.

Perdon pero de lejos de lejos, jugaron mejor, en su propia tierra y tenian todo para ser campeonas menos la mentalidad, hay que entrenarlas tambien en su mente. — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) September 16, 2024

Perdon pero de lejos de lejos, jugaron mejor, en su propia tierra y tenian todo para ser campeonas menos la mentalidad, hay que entrenarlas tambien en su mente. — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) September 16, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.