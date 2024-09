El humorista Alejandro Leiva, más conocido en el mundo de su escena como ‘Piter Albeiro’, se sinceró sobre su matrimonio que ocurrió de forma muy secreta y confirmó que ya es un hombre casado. Sin embargo, se viene una fecha importante este año, pues ahora lo hará por la iglesia.

En el programa Bravíssimo, el también creador de contenido confirmó que tuvo una ceremonia civil con amigos el pasado 8 de abril en la que ni siquiera estuvo su mamá. Además, confirmó que sí va casarse por la iglesia y dio la fecha importante.

Piter Albeiro se casará por la iglesia

“Obviamente por el tema de que pueda venir mi familia, la familia de ella, me voy a casar en noviembre por la iglesia. La foto que circuló fue una foto de una ceremonia civil que hicimos en Miami con nuestros amigos y gente muy cercana”, dijo en la entrevista.

Él contó que quería formalizar que son esposos y que van a iniciar una familia. Pero además, dio detalles de cómo fue que él le propuso matrimonio a ella.

“Ella queria conocer el mirador emblemático de Seattle, un observatorio. Yo le cuento a Alejo que le voy a entregar el anillo. Le dije que me diera chance que no me iba a arrodillar delante de todo el mundo. Le dije que me grabara cuando le pusiera el anillo. Luego fuimos a mirar el celular y no estaba grabando, cuando vamos a mirar la grabación, no estaba. Ya quedó así”, agregó.

