Johnny Rivera recibió un homenaje el Senado de la República, que le hizo un reconocimiento con la condecoración de Orden del Congreso en el grado de Gran Caballero.

¿Por qué Jhonny Rivera recibió un homenaje del Senado de la República?

El homenaje del Senado reconoció el talento, la dedicación y la vocación social de Jhonny Rivera, un referente de la música popular que ha convertido su arte en símbolo de identidad y orgullo para los colombianos, según el sitio web del Congreso.

La distinción también exaltó la labor social que el cantante ha desarrollado, impulsando campañas en beneficio de comunidades vulnerables y apoyando a quienes enfrentan momentos difíciles.

“Dios ha sido bueno conmigo, y siento el deber de devolver un poco de todas esas bendiciones. Mi mayor satisfacción es saber que lo que hago puede beneficiar a otras personas”, expresó Jhonny Rivera (que planea su matrimonio).

El artista pereirano agradeció al Congreso y a sus seguidores. “Estoy feliz y halagado. Este reconocimiento no solo es para mí, sino para todo el género de la música popular, que por años fue subestimado y hoy ocupa lugares importantes a nivel nacional e internacional. Lo recibo con infinita gratitud”, indicó.

Durante la ceremonia, el senador Juan Pablo Gallo resaltó el talento, la disciplina y la calidad humana del artista. “La grandeza de un artista no solo se mide por los discos de oro o los estadios llenos, sino por su capacidad de mantenerse conectado con sus raíces. Johnny Rivera es un verdadero hijo del pueblo, un hombre humilde y auténtico que ha llevado en alto el nombre de Colombia”, afirmó.

¿Qué es la Orden del Congreso en el grado de Gran Caballero?

La Orden del Congreso de la República de Colombia es una condecoración del Estado colombiano establecida mediante la Ley 2 de 1987. Según explica el Congreso, se trata de un reconocimiento público que distingue a personas naturales o jurídicas que hayan prestado servicios relevantes al país o a sus instituciones, ya sea en el ámbito nacional o internacional.

Dentro de los grados que integran esta Orden aparece el grado de Gran Caballero, aunque en el texto legal original (Ley 2 de 1987) se mencionan los grados: Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro, Gran Cruz con Placa de Oro, Gran Oficial, Comendador y Caballero.

Durante sucesivas ceremonias y noticias oficiales se ha hablado también del grado de Gran Caballero. Esto indica que el grado efectivamente se utiliza en la práctica, aunque las fuentes legales lo mencionan de forma distinta.

El grado de Gran Caballero se otorga como una categoría alta, destinada a personas que han logrado una destacada labor pública, cultural, deportiva o social que eleva el reconocimiento oficial hacia su persona. En los actos de entrega la Mesa Directiva del Congreso u otros órganos competentes acuerdan la resolución para conceder dicha distinción.

La ceremonia se lleva a cabo generalmente en el recinto del Capitolio Nacional en Bogotá, simbolizando el honor que concede el Poder Legislativo.

¿Cuántos años tiene Jhonny Rivera?

El cantante colombiano Jhonny Rivera, nacido en Pereira (Risaralda) el 23 de febrero de 1974, tiene actualmente 51 años.

Con una carrera de más de dos décadas, se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia y Latinoamérica. Ha grabado diez álbumes, compuesto más de cien canciones, realizado giras internacionales y obtenido tres discos de oro por ventas, además de llenar escenarios emblemáticos como el Movistar Arena de Bogotá.

A lo largo de su vida artística ha alcanzado un reconocimiento destacado gracias a canciones que han conectado emocionalmente con el público, además de su presencia activa en escenarios nacionales e internacionales.

Aunque su edad puede parecer un dato menor, representa un punto relevante para dimensionar la experiencia y el recorrido del artista. Con 51 años, Rivera combina la madurez de muchos años de escena con una vigencia que le permite seguir produciendo música y participando en eventos importantes.

