La actriz y presentadora Carla Giraldo, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana y recordada recientemente por su rol como conductora en ‘La casa de los famosos Colombia’, decidió romper el silencio sobre su vida sentimental y compartir detalles de la relación que sostiene desde hace casi un año con el fotógrafo y modelo Roberto Asís.

(Vea también: Carla Giraldo ingresará a ‘Masterchef’ y encenderá el ‘reality’ con sus apuntes)

En una entrevista concedida al programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno, la artista contó cómo se conocieron y qué ha significado para ella este nuevo capítulo en su vida. Lejos de los reflectores y las expectativas que suele causar el mundo del entretenimiento, Giraldo aseguró que lo más valioso de este romance ha sido la naturalidad con la que surgió.

Giraldo explicó que lo que más la enamoró fue el hecho de que ninguno conocía la vida pública del otro al momento de coincidir. Para ella, ese detalle permitió que todo fluyera con mayor libertad:

“Ninguno sabía quién era el otro, entonces eso fue genial para poder construir de cero y sin preguntas”, reveló.

Según relató, ambos coincidieron en un evento social en el que intercambiaron algunas palabras, pero la relación no avanzó de inmediato. Más bien, fue creciendo poco a poco, hasta que la complicidad y el gusto mutuo se hicieron evidentes.

“Como no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino… él es coquetísimo, si yo fuera así de divina coquetearía todo el día”, dijo Giraldo.

La actriz confesó que disfrutó desde el primer momento de esa conexión especial, pues sintió que podía mostrarse tal como es, sin etiquetas ni presiones.

“Nos hemos acoplado felices, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”, agregó, dejando en claro que han sabido encontrar un equilibrio sano entre sus espacios personales y la vida en pareja.

El primer beso que lo cambió todo

Aunque la atracción fue evidente desde el inicio, Carla confesó que no se precipitaron. El romance se construyó con calma y confianza, lo que hizo que la experiencia fuera más auténtica. Sin embargo, hubo un momento que marcó un antes y un después en su historia: el primer beso.

La artista recordó ese instante con emoción y sin ocultar la huella que dejó en ella: “Cuando nos dimos ese beso quedé flechada, me enamoré de él”. Esa chispa selló la conexión que ya venían construyendo y dio inicio a una etapa más sólida en su vínculo.

Una relación de complicidad y compañía

Durante la conversación, Giraldo insistió en que lo que más aprecia de Roberto Asís es la complicidad y el apoyo que le brinda. Para ella, más que un romance pasajero, se trata de una relación en la que ambos caminan juntos, compartiendo proyectos, sueños y también los retos de la vida cotidiana.

El hecho de que cada uno tenga su propio camino profesional ha fortalecido la relación, pues se acompañan sin invadir los espacios individuales. Esa dinámica, según la actriz, ha sido la clave para mantenerse estables y felices: “Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”.

Lejos de los rumores y las especulaciones mediáticas, Carla Giraldo optó por revelar su relación cuando ya se sentía segura de la solidez que habían construido. La forma espontánea en la que surgió este vínculo, sin preguntas incómodas ni prejuicios, ha sido para ella un regalo inesperado.

Con una sonrisa, la actriz resumió lo que significa este amor en su vida: un compañero con quien caminar, con quien reír y con quien enfrentar lo que venga. Y aunque asegura que todavía están escribiendo juntos los primeros capítulos de su historia, deja claro que lo hacen con complicidad, respeto y mucho cariño.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.