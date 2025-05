En redes sociales recientemente se viralizó un video donde una mujer en condición de calle declaraba ser la madre biológica de la reconocida actriz colombiana Carla Giraldo.

Esta situación ha despertado gran curiosidad entre los seguidores de la artista, quienes han estado atentos tanto a la respuesta de Carla como a los detalles que rodean su historia personal.

En la grabación, la mujer que se presenta como Liliana asegura que tuvo a Carla cuando tenía apenas 13 años y que, debido a las circunstancias, se vio obligada a entregar al bebé a una mujer llamada Rosita para su adopción.

El video fue compartido ampliamente en redes sociales y llegó rápidamente a la vista de la actriz. Carla Giraldo, quien se ha caracterizado por su franqueza ante los medios y con sus seguidores, no tardó en reaccionar. A través de un comentario en Instagram, la recordada protagonista de ‘Me llaman Lolita’ respondió con sentido del humor: “Me han aparecido como seis mamás”, dejando claro que no otorga credibilidad a las afirmaciones de la mujer.

Su reacción causó diversas opiniones y apoyos por parte de usuarios, quienes resaltaron su capacidad para responder de manera elegante ante rumores y controversias.

Historia de Adopción de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’

La vida de Carla Giraldo ha estado marcada por circunstancias complejas desde su nacimiento. Según sus propios relatos, fue adoptada pocas horas después de nacer, ya que sus padres biológicos no contaban con las condiciones necesarias para asumir su cuidado. En una entrevista hecha por el periodista José Gabriel Ortiz, Giraldo explicó que su madre adoptiva la recibió cuando aún era una recién nacida.

A pesar del nuevo hogar al que llegó, la actriz también ha compartido que su infancia y adolescencia no estuvo exenta de retos. En el pódcast ‘Vos podés’, Carla relató que durante la adolescencia decidió abandonar la casa de sus padres adoptivos debido a la falta de libertad que sentía: “Me fui de mi casa porque no me dejaban hacer nada, y si no me dejaban, prefería irme”.

La relación con su madre adoptiva tampoco fue sencilla. En una entrevista con el espacio ‘La sala de Laura Acuña’, Giraldo reveló que el problema de alcoholismo de su madre adoptiva fue un factor determinante en el distanciamiento entre ambas.

“El alcoholismo es una enfermedad incurable si no hay conciencia; si no se acepta, siempre estará presente”. Pese a las dificultades, la actriz expresa gratitud hacia su familia adoptiva por la formación y los valores que le heredaron.

“Estoy muy agradecida con esa casa y con mis padres por darme valores, porque tal vez eso evitó que terminara en la calle o en situaciones difíciles”, manifestó Giraldo, reconociendo que esos principios le han permitido mantenerse firme y orientar su vida hacia el éxito.

Las recientes declaraciones de la mujer que dice ser su madre biológica no han cambiado la versión de Carla Giraldo sobre su pasado. Con madurez y humor, la actriz enfatiza que las únicas madres que reconocen son aquellas que han estado presentes en su vida y que le han dado las herramientas para salir adelante.

