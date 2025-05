Carla Giraldo, reconocida actriz colombiana y actual presentadora, sorprendió a sus seguidores al hablar con total sinceridad sobre una de las decisiones más controversiales de su juventud: su participación en una portada de la revista Soho.

Aunque siempre ha defendido su autenticidad y su forma frontal de expresarse, en esta ocasión confesó que sí hubo un momento del que se arrepiente profundamente.

Carla Giraldo se sinceró sobre portada de Soho que hizo años atrás

La presentadora de ‘La casa de los famosos’ recordó que cuando posó para esa icónica portada tenía apenas 18 años, y aunque en ese momento pensó que era una decisión valiente, con el tiempo entendió que no estaba lista para asumir todo lo que venía con esa exposición mediática.

“Me arrepentí de tomar esa decisión, me arrepentí de haber hablado de más, me arrepentí de haber sido tan ingenua, de no saber que a la única persona que le hacía daño era a mí misma”, dijo con franquez a la revista Marie Clare Colmbia.

Giraldo explicó que su intención era dar lo mejor de sí y entregar un mensaje poderoso, pero terminó sintiéndose vulnerable. “Cuando crees que estás nutriendo a los demás, quieres nutrirlos más y ser mejor que ellos. Y no es para ellos, es para ti. Cuando entiendes que es para ti, todo cambia”, reflexionó. Lamentablemente, ese aprendizaje llegó cuando ya era demasiado tarde: “Cuando me di cuenta que era para mí, ya se había convertido en para todos”.

Lo más sorprendente del relato fue su confesión sobre lo difícil que fue para ella conseguir un ejemplar de esa edición. “Tres tirajes sacaron, ¡no me jodas! Fue ‘wow’. Que me la manden a mi casa porque no la tengo, me tocó ir a comprarla y me valió como $ 200.000 pesos”, contó entre risas incómodas.

Pero detrás del comentario hay un trasfondo de incomodidad y dolor. Carla fue portada y contraportada de aquella edición, y esperaba compartir las fotografías con una de sus mejores amigas, la también actriz Verónica Orozco.

“Nos íbamos a tomar unas fotos súper sensuales juntas, y al final ella decidió que las hacía con otra amiga. Y salí sola, dándola toda… fue como: ¿qué hice?, ¿por qué lo hice?, ¿en qué momento?”, recordó.

A pesar de todo, Giraldo no se victimiza. Reconoce que fue una decisión tomada desde la inexperiencia de la adolescencia, pero también valora el aprendizaje que le dejó. “Era una adolescente, tenía 18 años y cometes errores. Y es como: ya está, vívelo, gózatelo y hazte cargo de tus asuntos. Date látigo tú misma porque la portada está en la casa de todos los colombianos”, expresó con honestidad.

Lo que más le quedó de esa experiencia, según confesó, fue la importancia de aprender a callar y no desnudarse emocionalmente sin necesidad. “No siempre hay que abrir la boca de más, no hay que querer ser más para aparentar. Aprendí a callar, a no desnudar el alma”, concluyó.

Con esta revelación, Carla Giraldo demuestra una vez más que detrás de su imagen fuerte y decidida, hay una mujer que también se ha equivocado y ha tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Hoy, años después de aquella portada que dividió opiniones, se muestra más madura, más consciente y, sobre todo, más fiel a sí misma.

