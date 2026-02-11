A mediados de 2025, Manuela Gómez sorprendió a sus seguidores al confirmar que su relación con Juan Pablo Restrepo, conocido en redes sociales como ‘el Gringo’, estaba en crisis.

Después del nacimiento de su hija, Samantha, la paisa enfrentó una difícil depresión postparto, lo que la llevó a distanciarse emocionalmente de su pareja, con quien había convivido durante años.

Ante esta situación, Gómez tomó la decisión de estar sola y enfocarse en su hija, reconociendo la distancia en su relación con Restrepo y enfrentando el nuevo reto de ingesar a ‘La casa de los famosos’ en 2026.

Sin embargo, en un giro inesperado, Juan Pablo Restrepo sorprendió a todos en redes sociales al anunciar su intención de pedirle matrimonio a Manuela, a pesar de la evidente distancia que existía entre ellos.

Esta declaración causó gran revuelo, pues muchos se preguntaban si realmente era el momento adecuado para tomar esa decisión tan trascendental, ya que larelación había terminado.

Así fue la propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

La noche del 10 de febrero, en el ‘reality’ de, ‘La casa de los famosos Colombia 3′, un evento inesperado acaparó la atención de todos los presentes. En medio de una dinámica, Manuela Gómez fue sorprendida por la visita de Juan Pablo, quien apareció cargando a su hija Samantha.

La escena, completamente inesperada, desató un torrente de emociones en Gómez, quien, al escuchar la voz de su pareja, inicialmente pensó que se trataba de una visita familiar.

Sin embargo, al ver a su hija, no pudo contener sus sentimientos y rompió en llanto. Fue en ese momento cuando Restrepo, con un anillo de compromiso en mano, le pidió matrimonio, provocando una fuerte reacción en la participante.

A pesar de la gran sorpresa y la carga emocional, Manuela no pudo mantenerse inmóvil ante el gesto de su pareja. Con lágrimas en los ojos, levantó a su hija y agradeció a Juan Pablo por el detalle, pero no respondió si aceptaría la propuesta de matrimonio, dejando en el aire la decisión sobre su futuro juntos.

Andrés López, de ‘Buen día, Colombia’, criticó la propuesta de matrimonio

Al día siguiente, Juan Pablo Restrepo fue invitado al programa ‘Buen día, Colombia’, donde explicó que su propuesta había sido impulsiva, ya que realmente desea recuperar a Manuela y reconstruir su hogar junto a la hija de ambos.

Sin embargo, las reacciones en el set fueron mixtas. Andrés López, uno de los presentadores del matutino, dejó claro su desacuerdo con la decisión de Restrepo, calificándola como un error.

“Si quiere respetar mi opinión, yo le diría que me parece un error frente a todo un país. Lo que hizo sin antes consultarlo con ella, hablarlo es un gran error. Estaba frente a muchas personas y ella tiene que decir que sí”, comentó López, destacando que, en su opinión, la propuesta no debería haberse realizado sin antes haber hablado en privado con Manuela.

Por otro lado, Ana Karina y María Mercedes y Sandra Bohórquez, también presentes en el programa, mostraron un punto de vista diferente. Ana Karina expresó su apoyo a la decisión de Juan Pablo, indicando que, aunque la situación fue sorprendente, había comprendido su impulso y su deseo de recuperar a su familia. María Mercedes, aunque más cauta, admitió que, en ese momento, Manuela no dijo nada y quedó en ‘shock’ por la propuesta.

“Fue un grave error lo que hizo porque ustedes no son nada hoy. Casarse es de dos personas, no de una”, comentó López, haciendo hincapié en la importancia de que ambos tomen esa decisión.

Juan Pablo, defendiendo su acción, explicó que en ese momento se bloqueó emocionalmente, sin saber qué más decirle a Manuela, solo decidió sacar el anillo.

“Me salió del corazón, no supe qué hacer, pero me salió”, justificó, mostrando el dolor y la ansiedad que sentía al intentar salvar su relación con Gómez.

Lo que quedó claro es que, a pesar de las diferencias, la relación entre ambos sigue siendo un tema candente, y el futuro de su relación está por decidirse y se espera la respuesta de Manuela Gómez.

