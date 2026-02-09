La tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘ vivió una de sus noches más tensas con la primera eliminación doble, una gala decisiva en la que el público tomó una determinación clave para el rumbo del programa.

La pareja conformada por Sara Uribe y Marilyn Patiño quedó fuera de la competencia tras obtener el 16,58 % de los votos, el porcentaje más bajo de la jornada.

Durante la transmisión en vivo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron los resultados oficiales de las votaciones, que quedaron distribuidas de la siguiente manera: Alexa Torrex y Yuli Ruiz lideraron con el 44,44 %, seguidos por Jay Torres y Juan Palau con 21,62 %, mientras que Manuela y ‘Campanita’ alcanzaron el 17,36 %. Con estos números, Sara y Marilyn se convirtieron en la primera dupla eliminada de esta edición del ‘reality’.

Luego de su salida de la casa, Marilyn Patiño rompió el silencio en entrevista con Pulzo y lanzó una fuerte acusación sobre lo que, según ella, influyó directamente en su eliminación. La actriz aseguró que existió una estrategia interna que las perjudicó y señaló directamente a Valentino Lázaro, quien ejercía el liderazgo en ese momento del juego.

“Realmente podíamos estar más tiempo. Había personas muy calladas, muy apacibles, que de repente solo existen, y siento que nosotras sí estábamos aportando a la casa”, expresó Patiño. En su relato, insistió en que la conformación de la placa no fue justa y que quienes terminaron nominadas no eran las que debían estar en riesgo.

Marilyn fue enfática al afirmar que la placa fue armada estratégicamente por Valentino. “Si te fijas, toda esa placa la armó Valentino. Él la hizo a su gusto y nos sacó. No han entendido que eso fue una estrategia para salvar a Lorena y a ‘Juanse’, que eran quienes tenían que salir”, dijo. Según su versión, el líder sabía exactamente lo que hacía y utilizó su poder para mover las fichas a conveniencia.

“Valentino armó esa placa a su gusto. Él fue quien la hizo y Valentino nos sacó”, expresó Patiño.

La actriz también reflexionó sobre el peso real del liderazgo dentro del programa. Aunque reconoció que el público es quien decide con sus votos, sostuvo que la forma en la que se construyen las nominaciones termina siendo determinante.

“El juego lo maneja el líder. El público puede hacer lo que quiera, pero es el líder el que arma todo”, agregó.

Patiño concluyó que la eliminación no reflejó el aporte que ellas hicieron al ‘reality’ ni la dinámica real dentro de la casa. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y ya causan debate entre los seguidores del programa, quienes se preguntan hasta qué punto las estrategias internas pueden inclinar la balanza en una competencia que, en teoría, depende del apoyo del público.

