La producción de ‘La casa de los famosos Colombia‘ vuelve a mover las fichas del juego con el ingreso de una participante que promete sacudir la convivencia y elevar la tensión dentro del ‘reality’.

Se trata de la ‘influencer’ cartagenera Karol Alcendra, conocida en redes sociales como Karola, quien fue anunciada oficialmente por Canal RCN este viernes 6 de febrero a través de sus plataformas digitales.

Su llegada está programada para este lunes 9 de febrero y, desde ya, genera gran expectativa entre los seguidores del programa.

Según lo anticipó el canal, Karola entra a la casa más famosa del país con una misión clara: remover emociones, ajustar cuentas pendientes y ponerle picante a varias historias que ya venían calentándose entre los participantes.

“Polémica, decidida y dispuesta a darlo todo”, así describió RCN a la creadora de contenido, mensaje que rápidamente se volvió viral y superó los 16 mil ‘me gusta’ y los dos mil comentarios en redes sociales.

¿Quién es Karola, la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’?

Oriunda de Cartagena, Karola es una de las ‘influencers’ más reconocidas del país, con más de dos millones de seguidores en Instagram.

Su personalidad frontal, su carácter estratégico y su facilidad para crear conversación la han convertido en una figura muy comentada en el mundo digital.

Además, recientemente ha incursionado en la música, ampliando su presencia en el entretenimiento y consolidando una comunidad fiel que ahora la acompañará en este nuevo reto televisivo.

Esta no será la primera experiencia de Karola en un formato de convivencia. En 2025 participó en el ‘reality’ dominicano ‘La casa de Alofoke’, convirtiéndose en la única representante de Colombia en esa producción.

El programa, transmitido exclusivamente por YouTube y producido por Alofoke Media Group, reunió a diez celebridades de cinco países que convivieron durante 30 días bajo transmisión en vivo las 24 horas.

Por otro lado, también es amiga del exparticipante de ‘La casa de los famosos 2’, Emiro Navarro, quien le expresó su apoyo para su ingreso.

Allí, la creadora de contenido se destacó por mostrarse transparente, estratégica y sin miedo a la confrontación, cualidades que ahora pondrá a prueba frente a las cámaras del prime time colombiano.

Su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia‘ también se da en un momento clave para la producción, que busca reconfigurar el ambiente tras recientes polémicas y movimientos inesperados dentro del juego.

La llegada de Karola podría alterar alianzas, provocar enfrentamientos directos y cambiar el rumbo de la competencia, especialmente luego de episodios que han sacudido la convivencia y la percepción del público.

