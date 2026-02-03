La semana comenzó cargada de tensión y emociones en ‘La casa de los famosos‘, pero terminó con una decisión contundente que marcó un precedente dentro del ‘reality’: la expulsión de Johanna Fadul.

La actriz y creadora de contenido tuvo que abandonar la competencia luego de que ‘el Jefe’ analizara un comentario discriminatorio que hizo durante un “frente a frente” con el bailarín caleño Franck Spiward Luna Valencia, conocido por sus compañeros y el público como ‘Campanita’.

El episodio que desató la polémica ocurrió en la noche del primero de febrero, durante una dinámica de posicionamiento que suele causar roces entre los participantes.

En medio del intercambio, Fadul lanzó un comentario dirigido al bailarín que fue interpretado como racista y que provocó una inmediata reacción negativa tanto dentro de la casa como en redes sociales.

Aunque la actriz ofreció disculpas directas a ‘Campanita’ poco después del incidente, la situación ya había escalado y se convirtió en uno de los temas más comentados por los televidentes.

El rechazo en plataformas digitales fue contundente y obligó a la producción a pronunciarse oficialmente. Al inicio de la transmisión nocturna del programa por el canal RCN, ‘el Jefe’ explicó las razones detrás de la decisión de la expulsión de Johanna Fadul.

“Mi casa es un reflejo de nuestra sociedad; es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, afirmó, dejando claro que ese tipo de expresiones no tienen cabida dentro del reality, sin importar la trayectoria o popularidad del participante.

Visiblemente afectada, Johanna Fadul se dirigió a sus compañeros y al público entre lágrimas. “Básicamente es pedir perdón, porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca”, expresó, reconociendo su error y asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido.

Fadul explicó que el momento del posicionamiento fue especialmente intenso y que se dejó llevar por la presión del juego. “Es difícil, es fuerte. Nos dicen que debemos decir las cosas como tienen que ser y me dejé llevar por la dinámica”, comentó.

Fadul también quiso dejar clara su postura frente a las acusaciones, asegurando que no se considera una persona racista.

“Soy cero racista, cero selectiva; aquí todos somos iguales”, afirmó, insistiendo en que su comentario no reflejaba sus valores personales. Sin embargo, la producción fue enfática en que, más allá de la intención, el impacto de las palabras era incompatible con los principios del programa.

Johanna Fadul se pronuncia, luego de su expulsión

Luego de su salida, la actriz se pronunció de manera indirecta en sus redes sociales. En una historia de Instagram publicó un corazón roto, gesto que muchos interpretaron como una forma de reconocer su error y expresar el difícil momento personal que atraviesa tras su abrupta salida de ‘La casa de los famosos’.

