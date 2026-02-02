Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada de ‘La casa de los famosos‘, luego de que el público decidiera su salida con apenas el 9,90 % de los votos. Su eliminación se dio en una semana marcada por la tensión, las controversias y varias dinámicas que pusieron a prueba la convivencia entre los participantes.

Durante esos días, la llegada del llamado “supervillano” y la dinámica del polígrafo elevaron el nivel de presión dentro de la casa, causando enfrentamientos, incomodidades y revelaciones que terminaron influyendo en las nominaciones. En medio de ese ambiente cargado, el nombre de Sofía apareció en la placa, lo que finalmente la llevó a despedirse del reality.

A lo largo de las tres semanas que permaneció en competencia, Sofía hizo parte del equipo Calma y se destacó por su pasión por la cocina. Desde los primeros días, se apropió de ese espacio para preparar diferentes platos con los que buscó conquistar a sus compañeros y aportar a la armonía del grupo. Para muchos, su rol en la cocina se convirtió en uno de sus sellos dentro del programa.

No obstante, la convivencia no fue del todo sencilla. Con el paso de los días, Sofía tuvo varios roces con algunos participantes, entre ellos Lorena, ‘Campanita’ y Eidevin. Estas diferencias, sumadas a la presión constante del encierro, terminaron afectando su permanencia y su relación con parte de la casa, situación que ella misma reconoció tras su salida.

Sofía Jaramillo habló de exnovio de Laura G

Una vez fuera del ‘reality’, Sofía habló con ‘Buen día, Colombia’ y se refirió a uno de los temas que más polémica causó durante su participación: su situación sentimental.

La exconcursante aclaró que conoció a la persona con la que fue relacionada sentimentalmente apenas unas semanas antes de ingresar al programa. Según explicó, no tenían un título ni una relación formal, y además él no vive en Colombia, sino en España, se trata de Martín Moreno, expareja de Laura G.

“Había una muy buena química por parte de él. Me dijo que no iba a tener nada con nadie y que me iba a esperar, así que entré a la casa con buenas intenciones”, contó Sofía.

Sin embargo, al salir del programa se encontró con un panorama completamente distinto al que esperaba, pues Martín dijo que ella lo buscaba y que le pagó unas cuentas. “Cuando salgo, veo que hay un caos con ese tema. Me ponen en contexto con Martín y ahí se me sale todo”, confesó.

Sofía aseguró que salió del ‘reality’ con muchas expectativas de hablar directamente con esa persona y aclarar la situación, pero se encontró con rumores, versiones cruzadas y mensajes que, según ella, afectaron su imagen.

También aclaró que durante su estadía en la casa no coqueteó con nadie y que incluso recibió mensajes de un cantante, pero nunca dio pie a malentendidos.

La exconcursante afirmó que todavía no ha tenido acceso a su celular y que una de sus prioridades es comunicarse con él para aclarar lo ocurrido.

Además, negó de manera contundente haber ingresado al programa por algún tipo de patrocinio o ayuda económica. “Yo ya tenía firmado el contrato, no entré por él. Él me ayudó en las redes sociales y es un gesto que le agradecí”, señaló.

Jaramillo explicó que esta persona sí la apoyó en redes sociales, especialmente en TikTok, ayudándola a visibilizar su contenido, apoyo que ella recibió con gratitud. Sin embargo, negó que él le haya pagado servicios o cubierto gastos personales, y aseguró que está dispuesta a autorizar la verificación de recibos para demostrarlo.

