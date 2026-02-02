La polémica más reciente en ‘La casa de los famosos‘ no solo se vivió dentro del reality, sino que trascendió con fuerza a las redes sociales, luego de un comentario que muchos calificaron como ofensivo y racista.

Todo ocurrió durante una dinámica de posicionamiento, cuando Johanna Fadul se dirigió al participante conocido como ‘Campanita’ y lanzó una frase que encendió la controversia: aseguró que tanto su mente como su alma “eran igual de oscuras que su color de piel”.

Las palabras causaron impacto inmediato dentro de la casa. ‘Campanita’, visiblemente desconcertado, respondió sin entender las razones del señalamiento ni el motivo por el cual Fadul se posicionaba en su contra. Para el bailarín, el comentario no solo fue inesperado, sino injustificado, ya que no encontró una conducta previa que explicara ese ataque personal.

Fuera del programa, la reacción fue aún más fuerte. En la red social X (antes Twitter), se desató una ola de críticas contra Johanna Fadul. Cientos de usuarios la señalaron de racista, cuestionaron el uso del color de piel como metáfora negativa y pidieron consecuencias por lo que consideraron un comentario cargado de prejuicios.

El nombre de la actriz rápidamente se volvió tendencia, acompañado de mensajes de rechazo y llamados a la reflexión sobre el lenguaje que se utiliza en televisión abierta.

Uno de los participantes que salió a pronunciarse fue Maiker Smith, quien dejó clara su postura frente a la polémica. El concursante afirmó que “la mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie” y enfatizó que “un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación alguna con la maldad”.

Sus palabras fueron aplaudidas por muchos televidentes, que las interpretaron como una respuesta directa y pedagógica frente a lo ocurrido.

Esposo de Johanna Fadul salió en defensa por comentatio racista

En medio del vendaval de críticas, ‘Juanse’ Quintero, esposo de Johanna Fadul, decidió romper el silencio y salir en defensa de su pareja a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En su pronunciamiento, el músico y actor aseguró sentirse profundamente afectado por la expresión utilizada por su esposa, aunque pidió que se analizara el contexto más allá de la apariencia del comentario.

“Me siento muy afectado por la expresión que utilizó mi esposa, y no por el peso o el valor aparente que se le quiere dar”, expresó Quintero, al tiempo que destacó la diversidad cultural de Colombia.

En su mensaje, resaltó que el país está construido a partir de múltiples colores, raíces y tradiciones, y recordó con orgullo el legado afro presente en la música, la gastronomía y la identidad nacional.

Juanse también fue enfático en negar cualquier intención racista por parte de Johanna Fadul. Aseguró que, en los 12 años que llevan juntos, ella nunca ha tenido actitudes discriminatorias y que el respeto por la diversidad ha sido una premisa fundamental en su relación.

“Ella no tiene el racismo en su corazón”, afirmó, subrayando que las personas pueden ser “esclavas de sus palabras” y que equivocarse al hablar no siempre refleja lo que realmente se siente.

Además, explicó que los posicionamientos dentro del reality suelen provocar nerviosismo en su esposa, quien —según él— no está acostumbrada a confrontar directamente a otras personas.

Indicó que Johanna es una persona auténtica, querida dentro de la casa, pero que en situaciones de tensión puede trabarse al hablar y no expresar con claridad lo que intenta decir.

Quintero pidió que el debate no se quede solo en el señalamiento y el odio en redes, sino que sirva como una oportunidad para reflexionar sobre el poder del lenguaje, las heridas históricas que existen en la sociedad y la importancia de aprender de los errores. Mientras tanto, la polémica sigue abierta y el público continúa atento a las repercusiones que este episodio pueda tener dentro y fuera de ‘La casa de los famosos’.