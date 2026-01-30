La convivencia en ‘La casa de los famosos‘ sigue subiendo de tono en su tercera temporada. Día tras día, las celebridades enfrentan roces, alianzas frágiles y dinámicas que ponen a prueba la paciencia, la estrategia y las emociones de cada participante.

Las diferencias de carácter, las nominaciones y la presión del encierro han provado conflictos constantes que mantienen al público atento a cada movimiento dentro del ‘reality’. Sin embargo, en medio de ese ambiente ya cargado de tensión, ocurrió un hecho completamente inesperado que llevó la experiencia a un nivel nunca antes visto en la historia del programa.

Durante la madrugada, la casa se transformó en el escenario de una inquietante noche paranormal que dejó a todos los participantes sin dormir. Lo que parecía una noche tranquila cambió de repente cuando comenzaron a escucharse ruidos extraños y anormales en varias zonas de la vivienda.

Golpes, sonidos inexplicables y movimientos inesperados encendieron las alarmas —literal y emocionalmente— entre las celebridades, que no lograban entender qué estaba ocurriendo.

El momento más impactante se vivió en una de las habitaciones, cuando una maleta comenzó a moverse sin que nadie la tocara. El objeto, que estaba apoyado contra una pared, se desplazó de manera sorpresiva, provocando gritos y pánico entre los integrantes del cuarto.

Algunos intentaron buscar una explicación lógica, mientras otros aseguraban que jamás habían presenciado algo similar dentro de la casa.

Como si eso fuera poco, en plena madrugada se activó una alarma que rompió por completo el silencio. El sonido hizo que todos salieran corriendo de sus habitaciones hacia la sala, visiblemente asustados y confundidos.

En pijama, descalzos y con expresiones de miedo, los famosos se reunieron tratando de entender si se trataba de una broma, una dinámica del programa o algo fuera de lo normal.

Uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó Marilyn, quien causó aún más inquietud al quedarse completamente inmóvil en su habitación, con una actitud que muchos describieron como “zombie”.

El 😈 es invocado por Maikel Sofia no soporta a su cuarto y seguro arma drama mañana Suena la alarma por primera vez por órdenes del villano#LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/cKizyO6fmO — Orlando🍋 (@Nano____08) January 30, 2026

Su silencio y falta de reacción durante varios minutos causaron nerviosismo entre sus compañeros, que no sabían si se trataba de una actuación, una dinámica secreta o una reacción al susto generalizado.

La verdad es que nadie logró conciliar el sueño. El miedo, la incertidumbre y la tensión se apoderaron de la casa hasta el amanecer. Algunos participantes confesaron sentir angustia, mientras otros intentaron tomarse la situación con humor para aliviar el ambiente cargado.

Lo cierto es que esta noche paranormal marcó un antes y un después en la convivencia, demostrando que en ‘La casa de los famosos’ cualquier cosa puede pasar y que el encierro no solo pone a prueba las relaciones, sino también los nervios de quienes lo viven.

