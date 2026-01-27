Después de meses de un silencio relativo frente a su vida sentimental, Nataly Umaña volvió a encender las redes con una contundente respuesta dirigida a su expareja, el actor Alejandro Estrada.

El detonante fue la reciente participación de Estrada en la dinámica de “La línea de la vida” de ‘La casa de los famosos’, donde el actor abrió su corazón sobre lo que sintió luego del escandaloso fin de su matrimonio.

Sin embargo, lo que para muchos fue un momento de vulnerabilidad y perdón por parte de Estrada, para Umaña fue una narrativa que no se ajusta a la realidad de lo que vivieron tras bambalinas. La actriz fue enfática en aclarar que, contrario a lo que se pudo interpretar, ella nunca tuvo la intención de retomar el vínculo.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña?

Durante la actividad, Estrada repasó los momentos más difíciles de su vida, incluyendo la infidelidad nacional de la que fue objeto. Con nostalgia, el actor confesó que el dolor no solo venía de la traición, sino de ver cómo el público atacaba a quien fue su compañera por más de una década.

“Me dolía cómo la acribillaban en su momento… Se pasa mucho por la cabeza [poder volver con ella], pero fue muy destructivo. Perdoné… fue lo primero que hice, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir definitivamente y desear lo mejor”, expresó Estrada ante las cámaras.

Acá, las palabras del actor:

Además, el actor aseguró que ya se encuentra en una etapa de sanación profunda y que su meta actual es rehacer su vida sentimental. “Yo estoy tranquilo, ya sané, y necesito estar así porque mi vida continúa. Mi siguiente meta es querer vivir en pareja”, concluyó.

¿Qué respondió Nataly Umaña?

Las declaraciones de Estrada no cayeron nada bien en el entorno de la ibaguereña. A través de sus redes sociales, Nataly Umaña decidió romper el silencio para lo que llamó “la única vez que hablará del tema”, desmintiendo tajantemente que ella hubiera buscado una segunda oportunidad.

Según el relato de la actriz, la propuesta de esperar a que la tormenta pasara vino, supuestamente, de parte de Alejandro. “Cuando yo salgo de la casa, él me dice: ‘Mona, esperemos a que todo esto pase y volvemos’. Yo le dije: ‘¿Qué? ¿Tú crees que todo lo que hice en la casa fue en vano? Era justo para liberarme de ti’”, reveló Umaña, dejando claro que sus acciones dentro del programa tenían un propósito de ruptura definitiva que él no habría comprendido inicialmente.

Para Nataly, el comportamiento de su expareja en televisión nacional es una estrategia que no comparte. Cuestionó la actitud de “víctima” que, según ella, Estrada proyecta ante la audiencia:

“Ese otro lado que dijo de que ‘lo que más me dolió fue que la acribillaron’, con esa cara de víctima y casi que en llanto… ¿Quién entró a la casa a poner un anillo? ¿Por qué la gente sigue creyendo? Y que sanó… Miren, uno necesita tanta terapia, tanta paz para aprender a sanar a alguien o alguna circunstancia”, sentenció la actriz.

Acá, la respuesta de Nataly:

¿Por qué terminaron Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Para entender el nivel de tensión actual, hay que remontarse a la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. La relación, que era considerada una de las más estables del entretenimiento nacional con 12 años de duración, se desmoronó frente a los espectadores.

La causa inmediata fue el romance que Nataly inició dentro del encierro con el modelo panameño Miguel Melfi. Sin embargo, la actriz ha sostenido en diversas ocasiones que el matrimonio ya venía fracturado mucho antes de ingresar al programa. Según su versión, ambos estaban sumidos en una rutina de la que no sabían cómo salir, y la falta de valentía para separarse los mantenía en un ciclo infeliz.

El final definitivo llegó cuando Alejandro Estrada entró a la casa bajo la modalidad de “congelados”. En un momento que quedó para la historia de la televisión colombiana, el actor le entregó el anillo de matrimonio, le dio las gracias por los años compartidos y le deseó suerte, terminando la relación en vivo.

Acá, el momento en cuestión:

No obstante, las recientes declaraciones de Nataly sugieren que, fuera de cámaras, la conversación fue muy distinta y que el proceso de “soltar” ha sido mucho más conflictivo de lo que se mostró en pantalla.

