Este domingo 25 de enero, en una noche llena de tensión y expectativas, ‘La casa de los famosos’ Colombia vivió un nuevo capítulo de drama y sorpresas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Querida actriz de RCN y Caracol confesó su delicada situación actual: “Triste y resignada”)

El público decidió el destino de los siete participantes nominados, y el veredicto fue claro: Renzo Meneses fue el concursante con menos apoyo, convirtiéndose en el eliminado de la semana.

La placa de nominación de esta semana incluyó a un grupo diverso de concursantes, cada uno con su base de seguidores, lo que hizo que la votación fuera particularmente reñida.

Los siete participantes en peligro eran: Mariana Zapata, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Sara Uribe, Juan Palau, Alexa y ‘Juanse’ Laverde.

¿Cómo quedaron las votaciones en ‘La casa de los famosos’?

La decisión final recayó en el público y, según los resultados anunciados por los presentadores, los porcentajes de votos recibidos fueron los siguientes:

Mariana Zapata: 20.27 % Sara Uribe: 17.3 % Alexa: 16.59 % Juanse Laverde: 16.58 % Tebi Bernal: 16.13 % Juan Palau: 5.69 % Renzo Meneses: 4.54 %

Renzo, visiblemente emocionado, se despidió con un mensaje positivo: “Gracias a todos por el apoyo. Esta experiencia me ha hecho crecer como persona y como artista. Nos vemos afuera”, aseguró en su salida.

Antes de irse, dejó nominado a Tebi Bernal en la placa de nominados.

¿Quiénes han sido eliminados en ‘La casa de los famosos’?

Con la salida de Renzo Meneses este domingo 25 de enero, ya son dos los eliminados oficiales por votación del público en esta tercera temporada del programa.

Los participantes que han salido del ‘reality’ son:

Marcela Reyes (abandono): Fue la primera en salir de la casa, pero no por votos, sino por motivos personales que la obligaron a retirarse de la competencia pocos días después del inicio. Luisa Cortina: la modelo fue la primera en abandonar la competencia por decisión del público el pasado domingo 18 de enero, luego de recibir el porcentaje más bajo de apoyo. Renzo Meneses: el deportista antioqueño se despidió hoy, 25 de enero, convirtiéndose en el segundo eliminado oficial de las galas dominicales.

* Pulzo.com se escribe con Z