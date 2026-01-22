La relación entre Fredy Guarín y Sara Uribe ha sido una de las más comentadas del deporte y el entretenimiento en Colombia. Luego de años marcados por idas y venidas, momentos difíciles y un matrimonio que no prosperó, ambos comparten un hijo fruto de esa historia: Jacobo.

La historia entre ambos se remonta a 2014, poco después del Mundial de Brasil. En ese momento, Guarín, jugador de la Selección Colombia, se encontraba disfrutando de un periodo de vacaciones antes de regresar a China para reincorporarse a su club, el Shanghai Shenhua.

Fue entonces cuando logró contactar a Sara Uribe y comenzaron a conversar con frecuencia. Para ese entonces, la presentadora sostenía una relación sentimental con el cantante vallenato Daniel Calderón.

Guarín le confesó que atravesaba una fuerte crisis matrimonial con su entonces esposa, Andreina Fiallo y madre de sus dos hijos, además que la relación no se encontraba en su mejor momento.

Tiempo después, Sara Uribe puso fin a su relación con Daniel Calderón, lo que abrió la posibilidad de un vínculo más cercano con el futbolista. Guarín le aseguró que estaba en proceso de separación legal y que el divorcio sería inminente.

Bajo ese panorama, comenzaron a compartir viajes y planes, incluyendo una visita a Ibiza, España, donde la relación superó la barrera de la amistad y se transformó en algo más formal. A su regreso a Colombia, decidieron oficializar el romance, incluso con un perro como símbolo del nuevo comienzo.

Sin embargo, la relación no estuvo exenta de polémica. Sara fue blanco de críticas e insultos, señalada de interferir en un matrimonio que aún no se había disuelto del todo.

Ella le pidió a Guarín aclarar la situación públicamente, algo que nunca ocurrió. Poco después, el futbolista anunció una reconciliación con su esposa y su decisión de priorizar a sus hijos, lo que significó un duro golpe para la modelo y dio por terminada, aparentemente, la relación.

Ese segundo intento de matrimonio tampoco prosperó y el divorcio se concretó. Luego de un tiempo de distanciamiento, Guarín y Uribe retomaron el contacto y decidieron darse una nueva oportunidad. Sara incluso viajó a China para acompañar al jugador, apostándole nuevamente al amor.

Fue precisamente en ese país donde la relación se consolidó y dio como resultado el embarazo de Sara. Posteriormente, en la ciudad de Miami, la presentadora dio a luz en 2018 a su hijo Jacobo Guarín Uribe, fruto de su relación con Fredy Guarín.

¿Por qué se separaron Fredy Guarín y Sara Uribe?

Paralelo a esta historia, Guarín ha reconocido públicamente su lucha contra el alcoholismo, tema que abordó en el programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, donde confesó cómo esta adicción afectó su carrera, su familia y su entorno personal.

“El alcohol me quitó esto, todos los sueños, por los que luché tanto toda mi vida. Un día todos mis sueños se fueron, se fue mi hogar, tantos años de lucha porque le di fuerza y le di prioridad a esa adicción”, mencionó el exfutbolista de la Selección Colombia.

Por su parte, Sara Uribe también habló de sus momentos más difíciles en el pódcast Historias más allá de un diagnóstico, donde reveló que fue gracias a su hijo Jacobo que logró reconstruirse emocionalmente y tomar la decisión de alejarse de una relación que ya no la hacía feliz.

