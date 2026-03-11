El cantante barranquillero Zalek murió el martes 10 de marzo luego de sufrir un grave accidente de motocicleta en Medellín. La noticia fue conocida en las últimas horas y ha generado reacciones entre seguidores del artista que seguían de cerca sus primeros pasos en la industria musical.

De acuerdo con información recogida por Noticias RCN, el joven perdió la vida tras el siniestro vial ocurrido en la capital antioqueña. El fallecimiento también fue confirmado por la oficina de prensa de ‘Gus’ Rincón, empresario dedicado a impulsar nuevos talentos musicales.

Zalek era un cantante y compositor nacido en Barranquilla que empezaba a ganar reconocimiento dentro de la escena urbana del país. Su propuesta artística mezclaba sonidos del urbano latino con influencias del regional mexicano y otros estilos contemporáneos que buscaban conectar con públicos jóvenes.

Durante los primeros años de su carrera se dio a conocer interpretando canciones en fiestas y compartiendo covers y composiciones propias en redes sociales. Con el paso del tiempo logró construir una comunidad de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde su contenido empezó a ganar mayor visibilidad.

Entre las canciones que ayudaron a impulsar su nombre dentro del género urbano se encuentran “Party Coquette”, “Ay Amor” y “¿Qué pasó?”, temas con los que sumó reproducciones y seguidores. Para muchos oyentes, su proyecto musical representaba una de las nuevas apuestas emergentes de la música urbana colombiana.

Última publicación de Zalek en Instagram

En su último post en Instagram, el fallecido artista mostró la canción en la que estaba trabajando y la que esperaba que fuera un éxito.

“Si te quedas, te juro que intento no romper lo que queda en pie, no promesas que se las lleva el viento, dándote razones para creer. Quédate, aunque sea esta noche, aunque mañana no esté el plan. Quédate, que cuando tú me tocas todo lo demás me da igual. Quédate sin miedo, sin prisa, sin pensar en el final“, dice la letra que interpretó en el último video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zalek (@soyzalek)

