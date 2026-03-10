La ciudad de Valledupar permanece consternada luego de conocerse la muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años perteneciente a una reconocida familia del departamento del Cesar.

La joven era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y hacía parte de una de las dinastías más representativas del folclor vallenato. Además, era nieta del humorista Fabio Zuleta y sobrina del acordeonero Iván Zuleta, actual Rey Vallenato.

La inesperada partida de la adolescente ha causado un profundo impacto entre familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes han expresado mensajes de solidaridad y acompañamiento a la familia en medio de este difícil momento.

Colegio de Daniela Zuleta se pronunció por muerte de la joven

La noticia también provocó profunda tristeza en la comunidad educativa del Gimnasio del Norte, institución donde Daniela cursaba sus estudios. A través de su cuenta oficial de Instagram, el colegio compartió un mensaje lamentando la partida de la estudiante y enviando condolencias a sus familiares y seres queridos.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante. Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos y docentes en este momento. Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos”, señaló la institución en su pronunciamiento.

En el mismo mensaje, el colegio expresó su acompañamiento a la familia Zuleta Gnecco, destacando el cariño que la joven dejó entre quienes compartieron con ella en las aulas.

“La comunidad del Gimnasio del Norte acompaña con respeto y afecto a la familia en este difícil momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y por la alegría que compartió en nuestras aulas”, concluyó el comunicado.

Sobrina de Iván Zuleta murió por broncoaspirar

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento de Daniela ocurrió luego de que regresara a su vivienda tras su jornada escolar. Según se conoció de manera preliminar, la joven se encontraba descansando cuando habría sufrido una broncoaspiración, una situación que ocurre cuando alimentos, vómito o saliva ingresan a las vías respiratorias.

Al percatarse de la emergencia, algunos de sus familiares la encontraron inconsciente dentro de la vivienda. De inmediato decidieron trasladarla a un centro asistencial de la capital cesarense con la esperanza de que pudiera recibir atención médica especializada.

La adolescente fue llevada de urgencia a la Clínica Erasmo, ubicada en el norte de Valledupar, donde el personal médico hizo maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, los profesionales confirmaron que la joven había llegado al centro médico sin signos vitales.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando las verificaciones correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido. Aunque de manera preliminar se ha señalado que la causa estaría relacionada con una broncoaspiración mientras dormía, hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial definitivo sobre las circunstancias exactas del fallecimiento.

La muerte de la adolescente ha causado numerosas reacciones en redes sociales, donde amigos, conocidos y seguidores del vallenato han manifestado mensajes de condolencias para la familia Zuleta Gnecco.

Mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido, Valledupar lamenta la partida de una joven cuya vida se apagó de manera inesperada, dejando un profundo dolor entre quienes la conocieron y compartieron con ella.

