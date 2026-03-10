El mundo del vallenato se encuentra de luto luego de conocerse el fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años perteneciente a dos familias ampliamente reconocidas en el departamento del Cesar.

La noticia, conocida en la tarde del lunes 9 de marzo, causó profunda consternación entre amigos, conocidos y miembros de la comunidad, quienes han expresado mensajes de solidaridad y apoyo a sus familiares en este difícil momento. Uno de ellos, el rey vallenato 2025, Iván Zuleta, quien es tío de la fallecida.

En medio de la muerte de la menor, en el velorio, se le vio al rey vallenato, tomado de la mano de su hermano Fabián y visiblemente afectado por el dolor al llegar al velorio de su sobrina Daniela Zuleta. La adolescente, de 15 años, falleció la noche del lunes 9 de marzo.

¿De qué murió Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

De acuerdo con la información que se conoció en las primeras horas, la joven fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda por algunos de sus familiares.

Ante la situación y la preocupación por su estado de salud, decidieron trasladarla de inmediato a un centro asistencial de la capital cesarense para que recibiera atención médica especializada.

La menor fue llevada hasta la Clínica Erasmo de Valledupar, donde el personal de salud hizo maniobras de reanimación con la intención de salvarle la vida. No obstante, pese a los esfuerzos del equipo médico, los profesionales confirmaron que la adolescente había llegado al centro médico sin signos vitales.

De manera preliminar, medios locales han señalado que la menor habría broncoaspirado mientras dormía, una situación médica que ocurre cuando contenidos del estómago o saliva ingresan a las vías respiratorias. Sin embargo, las autoridades aún no han entregado un pronunciamiento definitivo sobre las causas del fallecimiento.

Mientras tanto, el caso permanece bajo revisión de las autoridades competentes. El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de hacer los estudios forenses correspondientes con el fin de establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La noticia causó gran impacto en la región, especialmente por el vínculo familiar de Daniela con reconocidas figuras del departamento. La joven hacía parte de dos familias con una amplia trayectoria social y política en el Cesar. Era pariente de la dirigente política Cielo Gnecco Cerchar y también sobrina del acordeonero Iván Zuleta, actual Rey Vallenato y una de las figuras más representativas del folclor vallenato.

Luego de conocerse la noticia, varias personas cercanas al ámbito musical, social y cultural del departamento han manifestado mensajes de solidaridad y condolencias para las familias Zuleta y Gnecco. A través de redes sociales, seguidores del vallenato y amigos de la familia han expresado palabras de apoyo en medio del dolor que ha causado la inesperada pérdida de la adolescente.

La adolescente cursaba sus estudios en el colegio Gimnasio del Norte, institución educativa donde también ha habido manifestaciones de pesar por la muerte de la estudiante.

¿Qué significa broncoaspirar y cómo puede causar la muerte?

La broncoaspiración ocurre cuando alimentos, líquidos, vómito o saliva entran accidentalmente a las vías respiratorias y llegan a los pulmones en lugar de pasar correctamente al estómago.

Esta situación puede obstruir el paso del aire o provocar una reacción grave en el sistema respiratorio. En algunos casos sucede mientras una persona duerme, especialmente si hay reflujo o vómito.

Cuando el material aspirado bloquea las vías respiratorias o causa una reacción pulmonar severa, puede producir asfixia o paro respiratorio. Si no se recibe atención médica inmediata, la broncoaspiración puede provocar la muerte.

