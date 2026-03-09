El 8 de marzo se llevaron a cabo en Colombia las elecciones legislativas en las que los ciudadanos eligieron a los senadores y representantes a la Cámara que ocuparán sus curules durante el periodo 2026–2030.

Estos comicios son clave para el funcionamiento de la democracia, pues de ellos dependen las personas encargadas de legislar, debatir proyectos de ley y tomar decisiones que influyen en el rumbo político, social y económico del país durante los próximos cuatro años.

Como parte de la jornada electoral, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acudió desde temprano a las urnas para ejercer su derecho al voto, convirtiéndose en uno de los primeros mandatarios en participar en la jornada.

El jefe de Estado llegó acompañado por la primera dama, Verónica Alcocer, y por sus hijas Sofía y Antonella Petro, lo que también generó atención entre los medios y los ciudadanos presentes en el lugar de votación.

¿Qué mensaje quería transmitir Sofía Petro con su camiseta?

Aunque la presencia de la familia presidencial no es inusual en este tipo de eventos, un detalle particular llamó la atención de algunos observadores y usuarios en redes sociales: la camiseta que lucía Sofía Petro.

La joven apareció con una camiseta amarilla combinada con un pantalón gris oscuro, pero lo que más destacó fue el mensaje impreso en la prenda, que despertó curiosidad entre quienes seguían la jornada electoral.

En la camiseta se podía leer la frase “Defender a alegría” y “Organizar a Raiva”, acompañada por un diseño gráfico en el que aparecen figuras humanas con cadenas y flechas, elementos que parecen representar ideas relacionadas con la protesta, la organización social o la expresión de inconformidad.

La imagen y el mensaje causaron preguntas sobre el origen de la prenda y su significado.

De acuerdo con información disponible en internet, la camiseta pertenece a la marca Camisa Crítica, una iniciativa colectiva originaria de Brasil. Esta organización se presenta como un proyecto que busca promover el derecho humano a la comunicación, impulsando reflexiones sobre la libertad de expresión, la participación ciudadana y el acceso a la información dentro de la sociedad.

En su página oficial, el colectivo explica que su trabajo se basa en la idea de que el derecho a la comunicación es fundamental para el pleno ejercicio de la ciudadanía y para el funcionamiento de la democracia.

Según su planteamiento, una sociedad solo puede considerarse verdaderamente democrática cuando las diferentes voces, opiniones, culturas y grupos que la conforman tienen espacios para expresarse y participar en el debate público.

¿Cuánto cuesta la camiseta amarilla que lució Sofía Petro?

En cuanto al precio, la prenda tendría un valor aproximado de 100 reales brasileños, lo que equivale a cerca de 78.000 pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio. Este tipo de camisetas hace parte del catálogo principal del proyecto y suele incluir mensajes o diseños con contenido social y político.

La página también destaca algunas características del producto. Según la descripción, el diseño es unisex y está pensado para adaptarse a distintos tipos de cuerpo. Para su elaboración se habría trabajado con un patronista con el objetivo de crear una prenda cómoda y versátil.

Asimismo, la camiseta está fabricada con tejido de punto elaborado con algodón 100 % de alta calidad, un material que, según el fabricante, se utiliza con frecuencia en camisetas de gama alta. Entre sus principales características se destacan la suavidad, ligereza y buena caída de la tela, lo que la convierte en una prenda cómoda para el uso cotidiano.

De esta manera, en medio de una jornada electoral marcada por la participación ciudadana y la expectativa por los resultados legislativos, un detalle del vestuario de Sofía Petro terminó generando conversación en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron por el origen, el mensaje y el costo de la camiseta que llevó durante la votación.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.