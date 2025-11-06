La joven activista y estudiante Sofía Petro Alcocer, hija del presidente de Colombia Gustavo Petro, volvió a acaparar miradas durante una reciente aparición pública junto a su padre en un evento político internacional. El presidente publicó en sus redes sociales una imagen que acompañó con el mensaje:

Sigue a PULZO en Discover

“En Belém do Pará, Brasil, con mi hija y el presidente de Brasil y su esposa. Es la hora de la vida y de salvarla en todo el mundo”.

(Vea también: Sofía Petro regresó a Colombia y ya tiene nuevo trabajo, tirado hacia la izquierda)

Durante la cita, Sofía fue elogiada por su elegancia y su belleza natural. Su estilo sobrio pero distintivo fue destacado por asistentes y usuarios en redes sociales, quienes valoraron su presencia al lado del mandatario en un acto diplomático de relevancia.

Lee También

Su vestido —que combinaba con la formalidad del evento y, a la vez, reflejaba su gusto personal— se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados, ya que además reflejaba la cultura colombiana.

“Hermoso el traje de Sofía”, “con su hija que hermoso”, “Sofia es hermosa, que Dios los bendiga”, “que hermosas mujeres latinoamericanas”, “ese vestido de Sofía es espectacular… siempre destacando nuestras raíces y riquezas”, “Hermosa Sofía, bonito acompañe a su papá”, “se ve hermosa”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es Sofía Petro?

Nacida en 2002 en Bogotá, es hija del presidente Gustavo Petro y de la primera dama Verónica Alcocer. Estudia Ciencias Políticas en Francia y también ha desarrollado estudios y experiencias de intercambio.

(Lea también: El inesperado gesto de Sofía Petro, hija del presidente, a la familia de Miguel Uribe)

Se define como activista feminista y progresista, interesada en derechos humanos, medio ambiente y cambio social. En sus redes ha sido franca respecto a temas personales, como su lucha contra la endometriosis, lo que ha causado gran empatía con varias audiencias.

Aunque no ocupa un cargo público formal, Sofía ha acompañado a su padre en actividades políticas, diplomáticas y de comunicación, lo cual ha causado interés tanto por su estilo como por el mensaje que representa: una nueva generación vinculada al discurso de cambio en Colombia.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.